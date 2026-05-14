росія завдала комбінованого удару по Києву та Київщині: є жертви (оновлено)

Загалом серед постраждалих воє дітей.

Уночі 14 травня російські війська атакували Київ ракетами та дронами-камікадзе. У кількох районах столиці зафіксовані влучання, пожежі та руйнування житлової й нежитлової інфраструктури.

Київ

Станом на 07:00 відомо про одну загиблу людину та 16 постраждалих від російських ударів по столиці.

У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обвалилися конструкції. Рятувальники врятували 10 людей. Аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих тривають. За іншою адресою уламки впали на територію АЗС.

У Соломʼянському районі сталося загоряння припаркованого автомобіля.

У Голосіївському районі міста виявили уламки на проїжджій частині.

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

В Оболонському районі уламки впали на відкритій території та на трьохповерхову будівлю паркінгу і бізнес-центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12-му поверсі та є влучання в 25-поверхову недобудову.

У Дніпровському районі внаслідок атаки сталося загоряння на даху пʼятиповерхового житлового будинку. За іншою адресою – влучання БпЛА в пʼятиповерхівку, горіли гаражі та припарковані поруч автівки.

Київщина

Унаслідок російських обстрілів постраждали 7 людей, серед них – дитина. Наслідки фіксують у шести районах області – Бориспільському, Бучанському, Фастівському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському. Пошкоджені приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі.

Оновлено

Кількість постраждалих у Києві зросла до 31 - серед них дитина. Одна людина загинула, - ДСНС України

Також там поінформували, що у Дарницькому районі вдалося врятувати 27 осіб. Зараз продовжуються аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей, які під завалами на місці руйнування конструкцій багатоповерхівки. Також рятувальники гасять п'ять авто у дворі житлового будинку за іншою адресою.

Оновлено 11:20

У Києві збільшилося число загиблих та постраждалих внаслідок масованого обстрілу.

Стало відомо про трьох постраждалих. Зокрема, з-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки.

Там також повідомили про 32 постраждалих, з яких 13 потрапили в лікарню. Однак міський голова Віталій Кличко зазначив, що постраждалих вже 40 людей, серед яких двоє дітей. Зокрема, місячне немовля отруїлося чадним газом. До лікарні доправили 31 постраждалого, серед яких дитина.

"Рятувальники вже вивезли понад 20 куб. м уламків будівельних конструкцій та евакуювали 5 пошкоджених автомобілів", – додали в ДСНС.