Сікорський закликав до примирення України та Польщі попри історичні суперечки

Глава МЗС Польщі навів приклад французько-німецького зближення після десятиліть кривавих воєн.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився за примирення з Україною на основі правди та майбутньої співпраці.

Про це він заявив під час зустрічі в Томашові-Любельському, повідомляє PAP.

Приводом для запитань стало рішення президента Зеленського присвоїти одній із військових частин назву "Героїв УПА" – організації, яку в Польщі визнають злочинною. Сікорський підтвердив, що польсько-українські дипломатичні переговори з цього питання тривають як у Варшаві, так і в Києві.

Втім, у ширшому контексті міністр закликав не дати історичним суперечкам зруйнувати відносини між двома країнами. Як приклад він навів французько-німецьке зближення: обидві держави "провели між собою десятки кривавих воєн, у яких загинули мільйони людей" і попри це після Другої світової примирилися та заклали основу Європейського Союзу. "Вони вирішили, що вже досить воювати, краще інтегруватися, співпрацювати та обрати спільне майбутнє. І мені така позиція у відносинах з Україною ближча", – зазначив Сікорський.

Глава МЗС також послався на слова свого українського колеги Андрія Сибіги, який написав у соцмережах, що загострення відносин між двома країнами не приносить користі нікому, особливо на тлі спільної загрози з боку росії.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував українського президента Володимира Зеленського за надання підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА". Через це він пропонує позбавити Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої відзнаки Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда.