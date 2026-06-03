Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сікорський закликав до примирення України та Польщі попри історичні суперечки

03 червня 2026, 18:42
Сікорський закликав до примирення України та Польщі попри історичні суперечки
Фото: polradio.pl
Глава МЗС Польщі навів приклад французько-німецького зближення після десятиліть кривавих воєн.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився за примирення з Україною на основі правди та майбутньої співпраці.

Про це він заявив під час зустрічі в Томашові-Любельському, повідомляє PAP.

Приводом для запитань стало рішення президента Зеленського присвоїти одній із військових частин назву "Героїв УПА" – організації, яку в Польщі визнають злочинною. Сікорський підтвердив, що польсько-українські дипломатичні переговори з цього питання тривають як у Варшаві, так і в Києві.

Втім, у ширшому контексті міністр закликав не дати історичним суперечкам зруйнувати відносини між двома країнами. Як приклад він навів французько-німецьке зближення: обидві держави "провели між собою десятки кривавих воєн, у яких загинули мільйони людей" і попри це після Другої світової примирилися та заклали основу Європейського Союзу. "Вони вирішили, що вже досить воювати, краще інтегруватися, співпрацювати та обрати спільне майбутнє. І мені така позиція у відносинах з Україною ближча", – зазначив Сікорський.

Глава МЗС також послався на слова свого українського колеги Андрія Сибіги, який написав у соцмережах, що загострення відносин між двома країнами не приносить користі нікому, особливо на тлі спільної загрози з боку росії.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував українського президента Володимира Зеленського за надання підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА". Через це він пропонує позбавити Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої відзнаки Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда.

ПольщаРадослав СікорськийВолодимир ЗеленськийКароль Навроцький

Останні матеріали

Надійні шини за прийнятними цінами
LifeStyle
Надійні шини за прийнятними цінами
03 червня 2026, 16:16
Чому Трамп обрав
Політика
Чому Трамп обрав "малого Трампа" керувати розвідкою. Білл Пулте прийшов не з досвідом, а з відданістю президенту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 червня 2026, 15:20
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
росія будує власний клуб впливу. Кремль залучає церкву, розвідку й дипломатію – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 03 червня 2026, 11:35
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Технології
Україна поки тримає ініціативу в технологічній гонці війни. Lima Quant, Starlink і дрони дають перевагу, яку не можна змарнувати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2026, 10:49
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США – Крейг Анґер
Переклад iPress – 02 червня 2026, 14:09
Операція
Політика
Операція "Павутина" досі відлунює в росії. Її уроки стали попередженням для всього Заходу – CEPA
Переклад iPress – 02 червня 2026, 11:44
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 червня 2026, 08:19
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється