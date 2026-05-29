Навроцький пропонує позбавити Зеленського ордена Білого Орла

29 травня 2026, 12:34
Фото: Getty Images
Це найвища відзнака Польщі, якою українського президента нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда.
Президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував українського президента Володимира Зеленського за надання підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА". Через це він пропонує позбавити Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої відзнаки Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда.
 
Про це він сказав журналістам, передає PAP.
 
За словами Навроцького, рішення Зеленського посприяло російській пропаганді, а також довело, що Україна не повинна вступати до Європейського Союзу "без жодних вимог".
 
"Президент Зеленський довів, що Україна з ментального погляду, з огляду на прославлення бандитів і вбивць з Української повстанської армії, не готова бути частиною європейської родини", – вважає він.
 
Навроцький переконаний зі стратегічного погляду підтримка України у її війні проти росії та проти "бандита, яким є путін", є стратегічною метою Польщі, але "так не будують відносини між народами". Польський президент також додав, що 8 червня відбудеться засідання Капітули Ордену Білого Орла, і він запропонував одним із пунктів порядку денного позбавити Зеленського цієї нагороди. Орден Білого Орла є найстарішою і найвищою польською нагородою. Зеленського нею нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда у 2023 році за його діяльність у сфері безпеки, стійкість у захисті прав людини, а також на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною.
 
Нагадаємо, що 26 травня Зеленський видав указ, у якому постановив надати Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесне найменування "імені Героїв УПА". У документі йдеться, що метою такого рішення є "відновлення історичних традицій національного війська". Цей указ українського президента викликав значну критику серед деяких польських політиків, які засудили його, нагадуючи про те, що УПА вчиняла злочини проти поляків на Волині.

 

