Навроцький пропонує позбавити Зеленського ордена Білого Орла
29 травня 2026, 12:34
Президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував українського президента Володимира Зеленського за надання підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА". Через це він пропонує позбавити Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої відзнаки Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда.
Про це він сказав журналістам, передає PAP.
За словами Навроцького, рішення Зеленського посприяло російській пропаганді, а також довело, що Україна не повинна вступати до Європейського Союзу "без жодних вимог".
"Президент Зеленський довів, що Україна з ментального погляду, з огляду на прославлення бандитів і вбивць з Української повстанської армії, не готова бути частиною європейської родини", – вважає він.
Навроцький переконаний зі стратегічного погляду підтримка України у її війні проти росії та проти "бандита, яким є путін", є стратегічною метою Польщі, але "так не будують відносини між народами". Польський президент також додав, що 8 червня відбудеться засідання Капітули Ордену Білого Орла, і він запропонував одним із пунктів порядку денного позбавити Зеленського цієї нагороди. Орден Білого Орла є найстарішою і найвищою польською нагородою. Зеленського нею нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда у 2023 році за його діяльність у сфері безпеки, стійкість у захисті прав людини, а також на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною.
Нагадаємо, що 26 травня Зеленський видав указ, у якому постановив надати Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесне найменування "імені Героїв УПА". У документі йдеться, що метою такого рішення є "відновлення історичних традицій національного війська". Цей указ українського президента викликав значну критику серед деяких польських політиків, які засудили його, нагадуючи про те, що УПА вчиняла злочини проти поляків на Волині.