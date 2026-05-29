Навроцький пропонує позбавити Зеленського ордена Білого Орла

Це найвища відзнака Польщі, якою українського президента нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда.

Президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував українського президента Володимира Зеленського за надання підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА". Через це він пропонує позбавити Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої відзнаки Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда.

Про це він сказав журналістам, передає PAP.

За словами Навроцького, рішення Зеленського посприяло російській пропаганді, а також довело, що Україна не повинна вступати до Європейського Союзу "без жодних вимог".

"Президент Зеленський довів, що Україна з ментального погляду, з огляду на прославлення бандитів і вбивць з Української повстанської армії, не готова бути частиною європейської родини", – вважає він.