Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман

Старша наукова співробітниця американського Центру аналізу європейської політики та дослідниця російської гібридної війни Ольга Лаутман зауважує, що адміністрація Трампа готується різко скоротити військові спроможності, які США надають НАТО в разі великої кризи чи війни – від стратегічних бомбардувальників до підводних човнів. Авторка розглядає цей крок як продовження низки дій, що, на її думку, грають на руку Кремлю: послаблення Альянсу, тиск на Україну та нормалізацію відносин із Москвою. Усе це відбувається на тлі ескалації російської агресії проти України та "тіньової війни" проти Європи. Головна теза тексту: руйнуючи трансатлантичні союзи, Вашингтон наближає реалізацію однієї з ключових стратегічних цілей росії – витіснення США з Європи й демонтаж НАТО.

Відколи Трамп повернувся до влади, він раз по раз робив подарунки путіну: нападав на союзників по НАТО, тиснув на Україну, схиляючи її до капітуляції, підривав санкції, надавав винятки для російського нафтового експорту, допомагав виводити росію зі статусу ізгоя і неухильно нормалізував відносини з Москвою – просуваючи інтереси путіна так само, як робив це впродовж останнього десятиліття.

Напади на НАТО прямо відповідають одній із найдавніших стратегічних цілей Кремля. Ще від часів холодної війни радянські, а згодом російські спецслужби працювали над тим, щоб розколоти, послабити й зрештою демонтувати НАТО – витіснити США з Європи, посіяти розбрат між урядами союзників і зруйнувати трансатлантичний альянс, який стримував кровожерні імперські амбіції москви. Десятиліттями вони вели операції впливу, пропагандистські кампанії, шпигунські мережі, політичну війну й активні заходи, покликані підточувати єдність Заходу зсередини.

Тепер Трамп готується вручити Кремлю одну з його найбільших геополітичних перемог – можливо, найвагомішу з усіх.

За новими даними Reuters, посадовці США готуються різко скоротити військові спроможності, які США надають НАТО під час великої кризи чи війни. Скорочення зачепили б стратегічні бомбардувальники, винищувачі, есмінці, підводні човни, безпілотники та літаки-заправники – одні з найважливіших військових ресурсів, на яких тримається стримування НАТО в Європі.

Нові повідомлення з’явилися після ексклюзивного матеріалу Reuters минулого тижня, у якому йшлося, що посадовці США планували офіційно поінформувати союзників по НАТО: Вашингтон суттєво згорне зобов’язання Америки в межах Моделі сил НАТО – рамкового документа, що визначає, які військові ресурси держави-члени надають під час війни чи великих криз. Це відбувається тоді, коли Альянс і так зазнає безпрецедентного навантаження, а в Європі дедалі більше побоюються, що США можуть зрештою скоротити свої зобов’язання ще більше або взагалі ширше відійти від Європи.

А тепер Politico й німецький Der Spiegel повідомляють, що посадовці Пентагону за зачиненими дверима в Брюсселі поінформували союзників по НАТО про те, як відбуватиметься це згортання. Дипломати НАТО розповіли виданням, що деякі військові спроможності можуть зникнути цілком, тоді як інші можуть бути скорочені наполовину чи більше в міру того, як США неухильно згортають свою роль в операціях НАТО.

Ці спроможності становлять кістяк військового стримування НАТО в Європі. Їхнє призначення – не просто вести війни, а запобігати їм, даючи Москві чітко зрозуміти: будь-який напад на члена НАТО спричинить негайну й нищівну військову відповідь.

Останні події стали продовженням попередніх оголошень про виведення тисяч американських військових з Європи. Водночас Трамп раз по раз нападав на союзників по НАТО, сварився з європейськими урядами, відкрито ставив під сумнів зобов’язання Америки в межах Альянсу й натякав на повний вихід із НАТО під час суперечок навколо війни з Іраном і Ормузької протоки.

Зазнавши торік невдачі у спробах змусити Україну до капітуляції, тепер Трамп робить крок до демонтажу ширшої системи західного стримування, яка десятиліттями стримувала росію. І час для цього навряд чи міг би бути небезпечнішим.

Лише цими вихідними росія завдала одного з найбільших повітряних ударів за всю війну по Києву та інших українських містах, випустивши понад 90 ракет і сотні безпілотників, зокрема ще одну балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", здатну нести ядерну боєголовку. Удари влучили в житлові будинки, бомбосховища, торгові центри, школи, ринки, державні будівлі та цивільну інфраструктуру по всій країні, вбиваючи й калічачи українців, тоді як росія знову тероризує українські міста у своїй геноцидній війні.

Водночас росія й далі нарощує виробництво ракет, мілітаризує економіку та готується до тривалого протистояння із Заходом. І все це – тоді як російські посадовці раділи руйнуванням, яких завдали Києву. Колишній президент росії дмитро медведєв схвалив цей удар і заявив, що росія має й далі бити по Україні "ще сильніше", а також погрожував європейським дипломатам після того, як ЄС оголосив, що збереже свою дипломатичну присутність у Києві попри російські застереження. Відповідаючи в соцмережах, медведєв глузливо кинув, що в Європи, вочевидь, "дипломатів аж задосить, тож не завадить скоротити штат".

Інакше кажучи, поки Москва відкрито погрожує європейським посадовцям, посилює геноцидні удари по українцях і розширює свою агресію в Європі, США водночас скорочують ті самі військові спроможності, що мали б її стримувати.

Насправді ж російська війна ніколи не обмежувалася лише Україною.

За останні кілька років Москва різко посилила свою "тіньову війну" проти Європи – через диверсії, кібератаки, замовні вбивства, втручання у вибори, дезінформаційні операції, підпали та дедалі агресивніші операції радіоелектронної боротьби. Лише кілька днів тому в літака Королівських ВПС, який перевозив британського міністра оборони Джона Гілі, на кілька годин заглушили сигнал GPS, коли той летів поблизу російської території після відвідання британських військових в Естонії. російські літаки неодноразово небезпечно перехоплювали розвідувальні літаки НАТО над Чорним морем, а російські підводні човни й далі обстежують критичну підводну інфраструктуру та кабелі в Північній Атлантиці.

І такі випадки стають дедалі звичнішими по всій Європі. Торік, коли путін був у Китаї, літак, що перевозив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, зазнав глушіння GPS на підльоті до Болгарії, що змусило пілотів сідати вручну. У Балтійському й Скандинавському регіонах тисячі випадків GPS-перешкод порушили роботу цивільних і військових навігаційних систем, оскільки росія дедалі більше ставиться до території НАТО як до активного поля бою.

Водночас Москва й далі поглиблює військову та розвідувальну співпрацю з Іраном, допомагаючи Тегерану уражати інтереси США на Близькому Сході, тоді як росія, Іран, Китай і Північна Корея й далі гуртуються проти демократичного світу.

Десятиліттями демонтаж НАТО й витіснення США з Європи були ключовими стратегічними цілями Кремля. Тепер Трамп просуває ці цілі зсередини Альянсу – а Республіканська партія дозволяє цьому ставатися.

Від погроз вийти з НАТО та сумнівів щодо договірних зобов’язань Америки – до нападів на союзницькі уряди, погроз вторгнення до Гренландії й Канади та згортання військових зобов’язань США за кордоном – Трамп присвятив своє повернення до влади планомірному руйнуванню найважливіших союзів Америки, заганяючи країну дедалі глибше в ізоляцію.

І Європа це помічає. Європейські уряди розуміють, що США більше не поводяться як надійний союзник, і багато з них нишком переоцінюють майбутнє трансатлантичного партнерства. Республіканці, схоже, забувають, що європейські країни контролюють критично важливі бази, логістичні вузли, розвідувальну інфраструктуру та повітряний простір, на які США покладаються у військових операціях у Європі, на Близькому Сході та в Африці.

Трамп дедалі більше виконує волю й Сі Цзіньпіна – зокрема, за повідомленнями, він переглядає схвалені Конгресом пакети військової допомоги Тайваню після повернення з Китаю. Тож поки росія й Китай намагаються перекроїти світовий порядок, Трамп і його поплічники демонтують союзи, створені для того, щоб їх зупинити.

