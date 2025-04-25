путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман

Старша наукова співробітниця американського Центру аналізу європейської політики та дослідниця російської гібридної війни Ольга Лаутман переконана, що дії Трампа і путіна синхронізовані. На відміну від першого терміна, тепер Трамп відкрито працює на путіна. І поки від України вимагають капітуляції, путін вже готується до наступних загарбницьких воєн проти європейських країн.

путін оголосив про ескалацію. Тим часом Трамп тисне на Україну, аби вона капітулювала

Того ж дня, як Трамп зробив те, що може стати найганебнішою зрадою на посаді президента – під фальшивим прапором "миру" тиснув на Україну, щоб вона здала суверенну територію росії, – путін безпомилково дав зрозуміти свої справжні наміри: росія не готується закінчити свою війну. Вона готується до наступної.

Це не збіг обставин, а чіткий сигнал світові.

Тоді як Трамп проштовхує фіктивний план, який винагородить росію за геноцид і незаконну окупацію, путін відкрито нарощує свою воєнну машину. На засіданні військово-промислової комісії він закликав до термінового розширення військово-промислового комплексу росії для підготовки до майбутніх збройних конфліктів, які, за його власними словами, "стрімко наближаються".

Економіка війни, зведена на знищенні України

На зустрічі путін заявив, що російська оборонна промисловість вже подвоїла виробництво зброї, засобів зв'язку та систем РЕБ. Він сказав, що військові отримали 4 000 танків і бронемашин, 180 літаків і вертольотів, а також понад 1,5 мільйона безпілотників, у тому числі 4 000 сучасних безпілотників FPV, керованих за допомогою систем віртуальної реальності, для використання у війні проти України, яка є геноцидом.

Він додав, що на цей рік перед військово-промисловим комплексом поставлені "ще більш амбітні" завдання, і очікується, що понад 400 підприємств розширять свої виробничі потужності.

Масштаб амбіцій надсилає чіткий сигнал про те, що криваві імперські дії росії не просто тривають, вони мають намір прискоритися. путін закликає до виробництва роботизованих бойових систем, безпілотних човнів, лазерної зброї для збивання безпілотників і літаків, глобальної мережі супутникового спостереження і штучного інтелекту військового класу для живлення складних автоматизованих систем управління. Це не засоби захисту – це зброя експансії.

Тим часом, російська економіка зараз повністю підживлюється війною. За даними Росстату, за останні два роки військово-промислові сектори зросли на 50-70%, на них припадає майже весь промисловий приріст росії. Без військового виробництва економіка стагнує.

Оскільки Трамп, ймовірно, скасує санкції, росія матиме засоби для розширення, як військового, так і територіального.

Тому питання не в тому, чи хоче росія ще однієї війни, а в тому, яка країна буде наступною?

Попри твердження США: Крим – не росія

Фіктивний план Трампа дає Москві все, чого вона вимагала понад десять років, і навіть більше. У його центрі – офіційне визнання США Криму "російською" територією, незважаючи на його незаконну анексію у 2014 році та воєнні злочини, етнічні чистки й системні репресії, які росія відтоді здійснює.

З моменту окупації Криму в 2014 році росія запровадила жорстокий режим переслідувань: насильницькі зникнення, позасудові вбивства, етнічні чистки та масові викрадення українських дітей. Кримські татари систематично стають мішенню для переслідувань – їх ув'язнюють, катують, змушують мовчати. Крим був перетворений на мілітаризовану державу спостереження, контрольовану російською розвідкою і використаний як плацдарм для подальшої агресії.

Визнати Крим "російським" означає надати геноциду, вторгненню та воєнним злочинам міжнародну легітимність. Це перекреслить десятиліття страждань і заявить світові, що "тепер це прийнятно". А інші спостерігають за цим. Китай, серед інших авторитарних режимів, побачить у цьому не ізольовану зраду, а зелене світло. Якщо росія може вторгатися, окупувати й анексувати землі силою і при цьому бути винагородженою, то інші підуть за нею.

І це саме те, що робить план Трампа. Його пропозиція назавжди блокує вступ України до НАТО, скасовує санкції, накладені на росію з 2014 року, і поглиблює американо-російську співпрацю. Україна буде змушена поступитися територією, частину якої росія навіть не повністю окупувала, в обмін на розпливчасті "гарантії безпеки" від розколотого Заходу.

Від таємних каналів до зради на перших шпальтах газет

Під час першого терміну Трампа проросійський порядок денний діяв у тіні, відмовляючи в допомозі, очорнюючи кар'єрних дипломатів і використовуючи підпільні схеми через Руді Джуліані та інших корумпованих посередників і російських агентів. Але зараз, під час його другого терміну, зрада є відкритою і не потребує вибачень.

Трамп вже вигнав президента Зеленського з Білого дому, заморозив американську зброю та розвідувальну підтримку і відсторонив союзників Америки від переговорів щодо України. Він активно координує свої дії з росією через Стіва Віткоффа, одночасно підриваючи НАТО і заохочуючи ізоляціонізм.

США чітко дали зрозуміти, що більше не будуть захищати Європу. Трамп неодноразово ставив під сумнів статтю 5 НАТО, погрожував вивести американські війська з країн-членів Альянсу і навіть сказав росії, що вона може "робити все, що завгодно" з членами НАТО, які не виконують цільові показники витрат на оборону.

росія готується до наступної війни, а Трамп розчищає їй шлях

Дії Трампа є зрадою найближчих союзників США, відмовою від міжнародного права та повною зневагою до жертв російської жорстокості. Поки Трамп робить політичні та стратегічні поступки Москві, путін відкрито будує наступну фазу військового завоювання росії з амбіціями, які простягаються далеко за межі України.

Більше десяти років я попереджала, що Грузія була лише початком. Після вторгнення росії в Грузію в 2008 році наступною була Україна і ця закономірність ніколи не була витонченою. Кривавий імперський апетит росії простягається далеко за межі її нинішніх кордонів, зумовлений бажанням відродити радянську сферу впливу і домінувати над сусідами за допомогою сили. Якщо Україна впаде, Кремль на цьому не зупиниться.

Наступні цілі – Молдова, країни Балтії, Польща, Фінляндія та інші – не є гіпотетичними. Вони вже перебувають під стратегічним прицілом росії і активно стикаються з ранніми стадіями російської агресії: диверсіями, підпалами, вбивствами, дезінформаційними операціями та нападами на об'єкти критичної інфраструктури. Це не поодинокі інциденти – вони є частиною скоординованої стратегії дестабілізації та розколу.

Тепер, коли Трамп повернувся до влади, сигналізуючи про відступ від зобов'язань США в Європі й готуючись до скорочення американської військової присутності, графік подальшої російської агресії вже не є віддаленою загрозою.

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