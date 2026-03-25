росія підняла ціни на нафту навіть для Індії

25 березня 2026, 18:53
росія підняла ціни на нафту навіть для Індії
Через війну на Близькому Сході та послаблення санкцій США попит різко зріс.

росія почала продавати свою нафту дорожче, ніж раніше, і навіть отримує вищу ціну в Індії – одного з головних покупців.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Йдеться про нафту марки Urals, яка вперше з 2022 року продається без знижки, а навпаки – дорожче за еталонну марку Brent. За даними видання, ціна Urals на західному узбережжі Індії піднялася до $121,65 за барель. Це значно більше, ніж раніше, коли росія продавала нафту дешевше, щоб обійти санкції та зберегти покупців.
 
Причина: ситуація на світовому ринку. Через війну на Близькому Сході нафти стало менше, і ціни різко зросли. Крім того, США дозволили купувати російську нафту, яка зберігається у танкерах у морі, без ризику потрапити під санкції.
 
Після цього великі індійські компанії знову почали активно купувати нафту з росії. Зокрема, Indian Oil і Reliance вже придбали десятки мільйонів барелів.
 
На цьому тлі доходи росії від нафти різко зросли. Зараз ціна Urals значно перевищує рівень у $59 за барель, закладений у російському бюджеті. Навіть нафта, яка ще не відвантажена з портів, подорожчала до майже $90. Водночас, попри зростання доходів, російська влада планує скорочувати витрати, щоб зменшити дефіцит бюджету.
