Сили оборони вразили завод у Чебоксарах і НПЗ у рф

Зеленський також підтвердив удар по НПЗ "Куйбишевський".

Сьогодні, 10 червня, українські ракети FP-5 "Фламінго" завдали удару по військовому заводу у Чебоксарах, який виготовляє компоненти для ракет та дронів-камікадзе. Мова йде про "ВНИИР-Прогресс".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та оприлюднив момент удару по цьому підприємству.

Глава держави також вказав, що Сили спеціальних операцій спільно із Силами безпілотних систем та Головним управлінням розвідки атакували у Самарській області нафтопереробний завод "Куйбишевський", що розташований за понад 900 кілометрів від фронту.

Бійці Служби безпеки України атакували у Володимирській області росії два об’єкти нафтової інфраструктури за 700 кілометрів від українського кордону.

Українські військові вже били по заводу в Чебоксарах дронами та ракетою FP-5 Flamingo 5 травня. НПЗ "Куйбишевський" наші підрозділи також атакували 4 травня.