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Новий уряд Болгарії планує припинити постачання зброї Україні

09 червня 2026, 14:33
Новий уряд Болгарії планує припинити постачання зброї Україні
Фото: google.com
"Україні потрібно більше людей, а не більше озброєння", заявив міністр оборони Димитар Стоянов.
Новопризначений уряд Болгарії планує припинити постачання зброї Україні.
 
Про це пише Bloomberg.
 
"Україні потрібно більше людей, а не більше озброєння", – заявив журналістам міністр оборони Димитар Стоянов. 
 
Він закликав до "справедливого миру, який буде визначено обома сторонами, що беруть участь у конфлікті". Його коментарі перегукуються з позицією прем'єр-міністра Румена Радева про те, що війна не буде вирішена на полі бою. Радев – колишній командувач ВПС, який обіймав посаду президента до січня – неодноразово виступав проти військової підтримки Києва з боку ЄС.
 
Він також закликав до скасування санкцій проти кремля на тій підставі, що вони шкодять європейській економіці. Прем'єр-міністр, який обійняв посаду минулого місяця, пообіцяв посилити роль Болгарії у спільних європейських рішеннях.
 
Балканська країна є одним з найбільших виробників боєприпасів радянського зразка в ЄС, які були вирішальними для Києва на початку війни. Хоча уряд офіційно відмовився надавати пряму військову допомогу тоді, болгарські снаряди потрапляли на передову через експорт до інших країн ЄС.
 
З 2022 року Болгарія надіслала 13 пакетів військової допомоги, але зберегла їхню вартість та вміст у секреті.

 

Болгаріявійна в Україніросія окупанти

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