У Бельгії затримали стажерку НАТО за підозрою у шпигунстві
У Бельгії затримали стажерку НАТО, яку підозрюють у шпигунстві на користь третьої країни та причетності до злочинної організації.
Про це пише Bloomberg.
Стажерка є канадійкою китайського походження і працювала у Верховному штабі союзних військ у Європі – стратегічному командуванні Альянсу в Монсі. Там на неї звернула увагу служба безпеки.
Поліція провела обшуки в будинку та на робочому місці підозрюваної 23 липня, а заарештували її наступного дня. Імені підозрюваної та назви третьої країни, на яку вона нібито працювала, прокуратура поки не розкриває.