У Бельгії затримали стажерку НАТО за підозрою у шпигунстві

Стажерка є канадійкою китайського походження/

У Бельгії затримали стажерку НАТО, яку підозрюють у шпигунстві на користь третьої країни та причетності до злочинної організації.

Про це пише Bloomberg.

Стажерка є канадійкою китайського походження і працювала у Верховному штабі союзних військ у Європі – стратегічному командуванні Альянсу в Монсі. Там на неї звернула увагу служба безпеки.

Поліція провела обшуки в будинку та на робочому місці підозрюваної 23 липня, а заарештували її наступного дня. Імені підозрюваної та назви третьої країни, на яку вона нібито працювала, прокуратура поки не розкриває.