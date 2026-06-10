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The Economist оцінив ефект ударів України по економіці та ВПК росії

10 червня 2026, 12:57
The Economist оцінив ефект ударів України по економіці та ВПК росії
skrin
Інтенсивність атак зростає: у 2025 році Україна завдала майже вдвічі більше глибинних ударів, ніж за попередні три роки разом.

Удари України вглиб території росії є масштабнішими та завдають більшої шкоди російській економіці й військовому виробництву, ніж зазвичай вважається.

До такого висновку дійшов The Economist за результатами власного аналізу.

Видання проаналізувало дані про 1 289 українських ударів. З кінця 2022 до кінця 2024 року Україна здійснила 335 глибинних ударів. У 2025 році їх кількість зросла до 658, майже вдвічі більше за один рік, ніж за попередні три разом. За поточним темпом 2026 року Україна завдасть понад 800 таких ударів. Водночас реальна кількість атак є ще більшою: власна модель The Economist зафіксувала приблизно втричі більше ударів, ніж офіційна статистика.

Зона охоплення кампанії також розширюється. У 2022 році лише 32 стратегічних об'єкти росії перебували в радіусі 5 км від місця глибокого удару. Минулого року таких об'єктів було вже 2 377.

Економічний ефект відчутний. Видобуток нафти в росії цієї весни був на 15% нижчим, ніж торік. З червня по грудень 2025 року доходи від експорту викопного палива були на 12% нижчими за очікувані, а за перші чотири місяці 2026 року, на 34% нижчими. "Очевидно, що удари по портах і нафтопереробних заводах позбавляють росію мільярдів доларів доходів", – зазначає видання.

Нова тактика України передбачає неодноразові удари по тих самих об'єктах. Поки в Туапсе гасили перші пожежі, Україна завдала нового удару, що спричинив розлив нафти. Ремонтні роботи є дорогими: кредитування нафтових компаній для нафтопереробних операцій зросло на 22 млрд доларів з першого кварталу 2024 року.

The Economist також зазначає, що Україна розробляє нову крилату ракету "Фламінго" з дальністю 3 000 км, а балістичні ракети незабаром можуть зайти у серійне виробництво.

Нагадаємо, 10 червня українські ракети FP-5 "Фламінго"  завдали удару по військовому заводу у Чебоксарах, який виготовляє компоненти для ракет та дронів-камікадзе. Мова йде про "ВНИИР-Прогресс".

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