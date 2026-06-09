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Удари дронів ЗСУ спричинили дефіцит пального в окупованому Криму

09 червня 2026, 17:03
Удари дронів ЗСУ спричинили дефіцит пального в окупованому Криму
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Україна перейшла від атак на великі НПЗ до ударів по локальних мережах постачання, що має відчутніший вплив на окупантів.

Українська кампанія ударів дронами дедалі сильніше порушує логістику російських військ і поглиблює дефіцит пального в Криму та сусідніх регіонах.

Про це пише BBC.

Однією з головних цілей стали транспортні маршрути, що з'єднують росію з окупованим півднем України через Маріуполь. Аналітик французького центру Atum Mundi Клеман Молен назвав трасу Ростов-на-Дону – Маріуполь – Крим "основою російської окупації на півдні". За його оцінками, від початку травня українські безпілотники атакували близько 300 вантажівок, зокрема понад 30 паливозаправників. У червні інтенсивність ударів зросла.

Наслідки вже відчутні в окупованому Криму. У соцмережах поширюються відео довгих черг на заправках, місцеві жителі повідомляють про очікування до 10 годин. На більшості АЗС діють обмеження не більше 20 літрів на людину, подекуди бензин і дизель відсутні взагалі. Призначений москвою керівник Криму Сергій Аксьонов визнав, що попит на пальне наразі неможливо задовольнити, а через дефіцит сотні автобусів не виходять на маршрути.

Альтернативні шляхи постачання також перебувають під загрозою. Морські перевезення стали ризикованими після атак на пороми, а рух Керченським мостом неодноразово обмежувався. 7 червня українські сили пошкодили важливий міст у районі Чонгара на півночі Криму. Встановлена москвою влада в окупованій Луганській області заборонила автобусні перевезення на двох магістралях, що ведуть до Маріуполя та Криму.

За словами експерта Гарвардського університету Крейга Кеннеді, Україна поступово переходить від атак на великі НПЗ до ударів по локальних мережах постачання пального, що має більш відчутний вплив як на російських військових, так і на населення окупованих територій. Зеленський раніше заявляв, що в травні було виведено з ладу майже 40% первинних нафтопереробних потужностей росії.

пальнеКримдрониНПЗЗСУросія окупанти

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