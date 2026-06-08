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ЗСУ атакували нафтобазу та нафтотранспортну інфраструктуру у росії

08 червня 2026, 12:04
ЗСУ атакували нафтобазу та нафтотранспортну інфраструктуру у росії
Facebook/Генштаб ЗСУ
Крім того, наші підрозділи атакували станцію "Червоний Яр" у Волгоградській області рф, на території виникла пожежа.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив атаку на нафтобазу "Грушова" у Краснодарському краї росії.

Про це Генштаб повідомив у телеграмі.

Нафтобаза знаходиться в урочищі Грушова Балка, на території сталася пожежа. Обʼєкт приймає та зберігає нафтопродукти з морського порту Новоросійськ.

Резервуарний парк простягається на 1,4 млн м³, в основному нафту зберігають на майданчиках нафтобази "Грушова". Крім того, наші підрозділи атакували станцію "Червоний Яр" у Волгоградській області рф, на території виникла пожежа. 

"Червоний Яр" – пункт у системі транспортування нафти до Волгоградського нафтопереробного заводу, а також до експортного термінала "Шесхарис" у Новоросійську.

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