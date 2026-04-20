Дрони вдарили по Туапсе: горить порт і НПЗ

20 квітня 2026, 08:29
Дрони вдарили по Туапсе: горить порт і НПЗ
Повторний наліт БПЛА на Кубань.

Краснодарський край у росії вкотре зазнав атаки безпілотників. Цього разу удари припали по порту та нафтопереробному заводу в Туапсе – об'єкти розташовані приблизно за 460 кілометрів від лінії фронту.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку та повідомив про загибель однієї людини.

"Туапсе сьогодні вночі зазнав ще однієї з масованої атаки безпілотників... У морському порту сталося загоряння", – написав він.

У Telegram-каналах з'явилися фото і відео з місця подій, на яких чути шум дронів, роботу засобів ППО та вибухи від зіткнення з цілями.

Серія ударів по Туапсе

Це вже не перша атака на місто за останні дні. Кілька днів тому було зафіксовано влучання по порту та нафтобазі, де зайнялися щонайменше два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ.

Особливо масштабною стала атака 16 квітня – пожежу на заводі не могли загасити протягом тривалого часу.

Атаки безпілотників на Краснодарський край відбуваються регулярно. Сили оборони України вже брали на себе відповідальність за пошкодження в порту та на НПЗ у Туапсе.

Туапсеатака на рфНПЗ

