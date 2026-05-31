У російському Саратові горить НПЗ після удару БпЛА
У російському Саратові в ніч проти 31 травня безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. Після вибухів на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляють російські моніторингові Telegram-канали і місцеві жителі.
За їхніми даними, вибухи в районі підприємства пролунали близько третьої години ночі. Опубліковані в мережі фото та відео свідчать про кілька осередків займання, а над територією заводу піднявся густий стовп диму.
Попередньо повідомляється про ураження установки ізомеризації – одного з ключових об'єктів технологічного циклу переробки нафти.
Офіційної інформації про масштаби пошкоджень наразі немає. Губернатор Саратовської області рф Роман Бусаргін підтвердив загрозу атаки безпілотників у регіоні, однак про наслідки удару по НПЗ не повідомив.
Саратовський нафтопереробний завод входить до структури компанії "Роснефть" і є одним із найбільших підприємств галузі в Поволжі. Завод виробляє паливо, яке, зокрема, використовується для забезпечення потреб російської армії.
Крім того, з'явилися повідомлення про можливе ураження нафтобази в селищі Матвєєв Курган Ростовської області. Інформація про наслідки цієї атаки уточнюється.
Днями Генштаб заявив, що українські дрони вразили НПЗ "Лукойлу" та нафтобазу "Ярославль-3".