У російському Саратові горить НПЗ після удару БпЛА

У російському Саратові в ніч проти 31 травня безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. Після вибухів на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють російські моніторингові Telegram-канали і місцеві жителі.

За їхніми даними, вибухи в районі підприємства пролунали близько третьої години ночі. Опубліковані в мережі фото та відео свідчать про кілька осередків займання, а над територією заводу піднявся густий стовп диму.

Попередньо повідомляється про ураження установки ізомеризації – одного з ключових об'єктів технологічного циклу переробки нафти.

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень наразі немає. Губернатор Саратовської області рф Роман Бусаргін підтвердив загрозу атаки безпілотників у регіоні, однак про наслідки удару по НПЗ не повідомив.

Саратовський нафтопереробний завод входить до структури компанії "Роснефть" і є одним із найбільших підприємств галузі в Поволжі. Завод виробляє паливо, яке, зокрема, використовується для забезпечення потреб російської армії.

Крім того, з'явилися повідомлення про можливе ураження нафтобази в селищі Матвєєв Курган Ростовської області. Інформація про наслідки цієї атаки уточнюється.

Днями Генштаб заявив, що українські дрони вразили НПЗ "Лукойлу" та нафтобазу "Ярославль-3".