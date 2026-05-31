Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МАГАТЕ вимагає доступу до машинної зали ЗАЕС після удару дрона

31 травня 2026, 09:08
МАГАТЕ вимагає доступу до машинної зали ЗАЕС після удару дрона
Інспектори агентства досі не отримали доступ до об'єкта, де, за повідомленнями, безпілотник пошкодив турбінний корпус станції.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про можливе пошкодження турбінного корпусу Запорізької атомної електростанції внаслідок удару дрона та вимагає від російської сторони негайного доступу до об'єкта для проведення інспекції.

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

Адміністрація окупованої ЗАЕС заявила про влучання дрона в будівлю турбінного корпусу, внаслідок чого в стіні нібито утворився пролом. Представники місії МАГАТЕ, які перебувають на станції, одразу запросили доступ до пошкодженої ділянки, однак на момент публікації такого дозволу не отримали.

Генеральний директор Агенції Рафаель Гроссі наголосив, що МАГАТЕ має самостійно перевірити інформацію та оцінити можливі наслідки інциденту. За його словами, якщо повідомлення про удар підтвердяться, це стане першим випадком атаки в межах периметра ЗАЕС з квітня 2024 року.

"Атакувати ядерні об'єкти – це все одно що грати з вогнем", – заявив Гроссі, висловивши серйозне занепокоєння через можливе порушення базових принципів ядерної безпеки.

У МАГАТЕ нагадали, що одним із ключових принципів захисту Запорізької АЕС є повна заборона будь-яких атак на території станції або проти неї.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ України заявили, що рф традиційно активізує інформаційні маніпуляції навколо ЗАЕС напередодні засідань Ради керуючих МАГАТЕ. У відомстві також наголосили, що окупаційна адміністрація протягом тривалого часу обмежує доступ міжнародних інспекторів до окремих об'єктів станції, зокрема до західної частини турбінних залів.

 
РосіявійнаМАГАТЕЗАЕС

Останні матеріали

Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється