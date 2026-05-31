МАГАТЕ вимагає доступу до машинної зали ЗАЕС після удару дрона

Інспектори агентства досі не отримали доступ до об'єкта, де, за повідомленнями, безпілотник пошкодив турбінний корпус станції.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про можливе пошкодження турбінного корпусу Запорізької атомної електростанції внаслідок удару дрона та вимагає від російської сторони негайного доступу до об'єкта для проведення інспекції.

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

Адміністрація окупованої ЗАЕС заявила про влучання дрона в будівлю турбінного корпусу, внаслідок чого в стіні нібито утворився пролом. Представники місії МАГАТЕ, які перебувають на станції, одразу запросили доступ до пошкодженої ділянки, однак на момент публікації такого дозволу не отримали.

Генеральний директор Агенції Рафаель Гроссі наголосив, що МАГАТЕ має самостійно перевірити інформацію та оцінити можливі наслідки інциденту. За його словами, якщо повідомлення про удар підтвердяться, це стане першим випадком атаки в межах периметра ЗАЕС з квітня 2024 року.

"Атакувати ядерні об'єкти – це все одно що грати з вогнем", – заявив Гроссі, висловивши серйозне занепокоєння через можливе порушення базових принципів ядерної безпеки.

У МАГАТЕ нагадали, що одним із ключових принципів захисту Запорізької АЕС є повна заборона будь-яких атак на території станції або проти неї.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ України заявили, що рф традиційно активізує інформаційні маніпуляції навколо ЗАЕС напередодні засідань Ради керуючих МАГАТЕ. У відомстві також наголосили, що окупаційна адміністрація протягом тривалого часу обмежує доступ міжнародних інспекторів до окремих об'єктів станції, зокрема до західної частини турбінних залів.