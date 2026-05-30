Для Орбана готують "план порятунку" через посаду в ООН

30 травня 2026, 18:10
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Республіканці руху MAGA спільно з урядом Аргентини розробляють "стратегію виходу" для колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який втратив владу після поразки партії Fidesz на квітневих парламентських виборах. Мета схеми – отримати для політика дипломатичний імунітет через призначення на посаду в структурах ООН.

Про це йдеться у розслідуванні журналістської мережі VSquare.

Головний задум полягає в тому, щоб Аргентина під керівництвом президента Хав'єра Мілея офіційно номінувала Орбана на високу посаду в ООН від свого імені, оскільки нова угорська влада відмовилася висувати його від Будапешта. Статус дипломата від третьої країни автоматично заблокує будь-які спроби арешту або екстрадиції на запит угорської прокуратури.

За даними джерел, близьких до екс-прем'єра, його донька Рахель разом із чоловіком – олігархом Іштваном Тіборцом – вже перебралися до Нью-Йорка, готуючи сімейну базу для тривалого перебування політика в США.

Поштовхом до пошуку "виходу" стала поразка Fidesz, яка вперше за шістнадцять років втратила монопольну більшість у парламенті. Нову урядову коаліцію очолила опозиційна партія Tisza Петера Мадяра. Новий уряд готує масштабний аудит використання європейських фондів та ревізію закритих державних контрактів, а антикорупційні розслідування щодо режиму Орбана можуть розпочатися найближчим часом. Саме це, за даними видання, перетворило отримання міжнародного правового захисту на питання особистої безпеки для колишнього лідера.

