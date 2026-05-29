Мадяр розкрив позицію Угорщини щодо зброї Україні

Новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт не постачатиме зброю Україні, попри поступове потепління у відносинах між країнами після зміни влади.

Він повідомив, що провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі. За його словами, Угорщина знову стане "надійним партнером" Альянсу.

Також сторони обговорили участь угорських військових у миротворчій місії НАТО в Косово та підготовку до саміту Альянсу, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі.