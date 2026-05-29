Мадяр розкрив позицію Угорщини щодо зброї Україні

29 травня 2026, 08:55
Мадяр розкрив позицію Угорщини щодо зброї Україні
За його словами, Угорщина знову стане "надійним партнером" Альянсу.
Новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт не постачатиме зброю Україні, попри поступове потепління у відносинах між країнами після зміни влади.
 
Про це йдеться у дописі прем’єра Угорщини Петера Мадяра у Facebook.
 
Він повідомив, що провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі. За його словами, Угорщина знову стане "надійним партнером" Альянсу.
 
Також сторони обговорили участь угорських військових у миротворчій місії НАТО в Косово та підготовку до саміту Альянсу, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі.
 
Водночас Мадяр наголосив, що позиція Будапешта щодо військової допомоги Україні залишається незмінною.
 
"Я повідомив пана Генерального секретаря, що Угорщина не надсилатиме ні зброї, ні бойової техніки до російсько-української війни", – написав він.

 

