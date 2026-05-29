Рютте після удару російського дрона по Румунії пообіцяв жорстку реакцію НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що альянс готовий захищати кожен дюйм території союзників після того, як російський безпілотник вдарив по житловому будинку в румунському місті Галац. Румунський президент Нікушор Дан скликав засідання Вищої ради національної оборони та пообіцяв "пропорційні заходи" щодо росії.

Про це Рютте повідомив в дописі на Х.

Рютте заявив, що зв'язався з президентом Румунії та "запевнив в абсолютній солідарності НАТО", назвавши поведінку росії "безрозсудною та небезпечною для всіх". "Минула ніч ще раз показала, що наслідки незаконної війни агресії росії не зупиняються на кордоні", – написав він у соцмережі, додавши, що НАТО продовжить посилювати стримування, зокрема проти дронових загроз.

Президент Дан назвав нічний інцидент найсерйознішим від початку російської агресії проти України і рішуче засудив "неприйнятне порушення суверенітету Румунії".

"Повна відповідальність лежить на російській федерації, чия поведінка демонструє повне зневажання до міжнародного права та безпеки громадян держави-члена НАТО", – заявив він.

В ніч на 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув кордон із Румунією та врізався у дах багатоповерхівкив місті Галац. У квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа, двоє людей отримали травми. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь.

Міністерство національної оборони Румунії підтвердило, що в будинок влучив російський дрон типу "Герань-2". Румунські військові пояснили, що не встигли перехопити безпілотник через надто короткий проміжок часу – від виявлення цілі до її падіння минуло лише чотири хвилини.

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив, що генерального консула росії в Констанці визнають персоною нон грата, а російське консульство в місті закриють.