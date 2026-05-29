29 травня 2026, 16:42
Рютте після удару російського дрона по Румунії пообіцяв жорстку реакцію НАТО
Рютте заявив, що зв'язався з президентом Румунії та "запевнив в абсолютній солідарності НАТО".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що альянс готовий захищати кожен дюйм території союзників після того, як російський безпілотник вдарив по житловому будинку в румунському місті Галац. Румунський президент Нікушор Дан скликав засідання Вищої ради національної оборони та пообіцяв "пропорційні заходи" щодо росії.

Про це Рютте повідомив в дописі на Х.

Рютте заявив, що зв'язався з президентом Румунії та "запевнив в абсолютній солідарності НАТО", назвавши поведінку росії "безрозсудною та небезпечною для всіх". "Минула ніч ще раз показала, що наслідки незаконної війни агресії росії не зупиняються на кордоні", – написав він у соцмережі, додавши, що НАТО продовжить посилювати стримування, зокрема проти дронових загроз.

Президент Дан назвав нічний інцидент найсерйознішим від початку російської агресії проти України і рішуче засудив "неприйнятне порушення суверенітету Румунії".

"Повна відповідальність лежить на російській федерації, чия поведінка демонструє повне зневажання до міжнародного права та безпеки громадян держави-члена НАТО", – заявив він.

В ніч на 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув кордон із Румунією та врізався у дах багатоповерхівкив місті Галац. У квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа, двоє людей отримали травми. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь.

Міністерство національної оборони Румунії підтвердило, що в будинок влучив російський дрон типу "Герань-2". Румунські військові пояснили, що не встигли перехопити безпілотник через надто короткий проміжок часу – від виявлення цілі до її падіння минуло лише чотири хвилини.

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив, що генерального консула росії в Констанці визнають персоною нон грата, а російське консульство в місті закриють.

НАТОРумуніядрониМарк Рюттеросія загроза

