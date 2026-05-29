У Румунії російський дрон влучив у багатоповерхівку

Бухарест звинуватив росію у загрозі безпеці НАТО.

У ніч проти 29 травня безпілотник врізався в багатоповерхівку в муніципалітеті Галац, розташованому близько до кордону з Одеською областю України. У цей час український регіон перебував під російськими атаками.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

Там кажуть, що дрон бачили радари перед тим, як він упав на дах будинку й вибухнув. Два літаки F-16, що перебували на бойовому чергуванні, мали дозвіл на ураження цілей протягом усього часу повітряної тривоги. Нині на місці події працюють спеціалізовані команди Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій та інших структур Міністерства внутрішніх справ, Румунської служби інформації та румунської поліції.