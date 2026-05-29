У Румунії російський дрон влучив у багатоповерхівку

29 травня 2026, 08:33
фото: соцмережі
Бухарест звинуватив росію у загрозі безпеці НАТО.
У ніч проти 29 травня безпілотник врізався в багатоповерхівку в муніципалітеті Галац, розташованому близько до кордону з Одеською областю України. У цей час український регіон перебував під російськими атаками.
 
Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.
 
Там кажуть, що дрон бачили радари перед тим, як він упав на дах будинку й вибухнув. Два літаки F-16, що перебували на бойовому чергуванні, мали дозвіл на ураження цілей протягом усього часу повітряної тривоги. Нині на місці події працюють спеціалізовані команди Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій та інших структур Міністерства внутрішніх справ, Румунської служби інформації та румунської поліції.
 
Національний військовий командний центр повідомив Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій про необхідність запровадження заходів оповіщення населення. У зв’язку з цим було надіслано повідомлення екстреного оповіщення RO-Alert для прикордонних повітів Тулча, Галац і Бреїла.
 
Румунське Digi.24 пише, що на місці події двом людям, які зазнали забоїв, надали медичну допомогу. Ще 70 людей евакуювали з постраждалої частини будинку. Згідно з висновками Румунської служби інформації, унаслідок влучання вибухнула вся бойова частина безпілотника.

 

