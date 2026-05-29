WSJ: путін витрачає $26 млрд на боротьбу зі старінням

Турбота путіна про власне довголіття виглядає особливо цинічно на тлі демографічної катастрофи в росії.

путін вклав мільярди доларів у дослідження методів продовження життя – від генної терапії та біодруку органів до вирощування їх усередині свиней.

Про це пише The Wall Street Journal.

Минулого місяця російський уряд оголосив про розробку генної терапії для уповільнення клітинного старіння в рамках ініціативи "Нові технології збереження здоров'я" вартістю $26 млрд. Дослідження очолюють двоє наближених до путіна: його дочка Марія Воронцова, ендокринолог, яка курує державні генетичні програми, та фізик Михайло Ковальчук – керівник Курчатовського інституту.

Призначені путіним вчені зосередилися на двох ключових напрямках: біодруці живих тканин та ксенотрансплантації – вирощуванні людських органів усередині міні-свиней, які вважаються генетично сумісними з людиною. російські вчені стверджують, що вже здійснили біодрук людської хрящової тканини та щитоподібної залози миші й планують вийти на заміну людських органів до 2030 року.

Однак, на відміну від аналогічних досліджень, що фінансуються Джеффом Безосом або Семом Альтманом, російські розробки практично не отримали публікацій у рецензованих міжнародних журналах.

"Якщо немає публікацій – немає реальних результатів. Ймовірно, вони кажуть путіну те, що він хоче почути, щоб забезпечити фінансування", – зазначив російський вчений Олександр Островський.

Кріокамера та COVID-параноя

путін також демонструє відкритість до менш наукових методів. У 2018 році під час зустрічі в кремлі він порадив тодішньому канцлеру Австрії Себастьяну Курцу спробувати кріокамеру – зворотну сауну з температурою до мінус 170 градусів за Фаренгейтом. Курц пізніше згадував своє здивування, коли путін з ентузіазмом розповідав про переваги регулярного перебування оголеним у крижаній камері.

Під час пандемії COVID-19 путін запровадив складні карантинні протоколи –дезінфекційні тунелі та тривалу ізоляцію для відвідувачів. російські та західні ЗМІ також висловлювали припущення щодо косметичних процедур: зовнішність путіна з віком помітно покращилася.

Турбота путіна про власне довголіття виглядає особливо цинічно на тлі демографічної катастрофи в росії. Середня тривалість життя чоловіків у країні становить близько 68 років – проти 76 у США та понад 80 у Західній Європі. Більшість найближчих соратників путіна також мають понад 70 років.