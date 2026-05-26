путін придумав, як заманити більше росіян на війну

Очільник кремля звільнив російських військових і членів їхніх сімей від необхідності гасити прострочені кредити.

путін дозволив учасникам війни проти України та їхнім сім'ям не гасити прострочені кредити. Однак, щоб потрапити в цю категорію, є один важливий нюанс.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

путін підписав указ, який звільняє учасників так званої "СВО" і членів їхніх сімей від необхідності гасити прострочені кредити. Однак, документ поширюється лише на тих, хто вирішив укласти контракт з Міноборони росії лише з 1 травня 2026 року і терміном не менше одного року. Крім того, борги таких "військових" та їхнього подружжя не повинні перевищувати 10 млн рублів.

Ще один нюанс полягає в тому, що списання стане можливим лише за тими кредитами, які були взяті до укладення контракту з Міноборони рф, а також за наявності вже набрання чинності рішенням суду про стягнення заборгованості або ж видачі чи пред'явлення виконавчого акта.

Вперше путін дозволив російським окупантам та їхнім сім'ям не виплачувати прострочені кредити в листопаді 2024 року. Тоді указ діяв за умови, якщо позику було взято до 1 грудня того ж року.

"У разі смерті військовослужбовця на фронті або через каліцтво, поранення, травму чи контузію, а також якщо він отримає інвалідність I групи, усі кредитні зобов'язання членів його сім'ї підлягають припиненню – незалежно від того, коли саме його призвали або він підписав контракт", – повідомили російські ЗМІ.