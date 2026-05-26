Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін придумав, як заманити більше росіян на війну

26 травня 2026, 09:53
путін придумав, як заманити більше росіян на війну
Фото: з вільного доступу
Очільник кремля звільнив російських військових і членів їхніх сімей від необхідності гасити прострочені кредити.
путін дозволив учасникам війни проти України та їхнім сім'ям не гасити прострочені кредити. Однак, щоб потрапити в цю категорію, є один важливий нюанс.
 
Про це повідомляють російські ЗМІ.
 
путін підписав указ, який звільняє учасників так званої "СВО" і членів їхніх сімей від необхідності гасити прострочені кредити. Однак, документ поширюється лише на тих, хто вирішив укласти контракт з Міноборони росії лише з 1 травня 2026 року і терміном не менше одного року. Крім того, борги таких "військових" та їхнього подружжя не повинні перевищувати 10 млн рублів.
 
Ще один нюанс полягає в тому, що списання стане можливим лише за тими кредитами, які були взяті до укладення контракту з Міноборони рф, а також за наявності вже набрання чинності рішенням суду про стягнення заборгованості або ж видачі чи пред'явлення виконавчого акта.
 
Вперше путін дозволив російським окупантам та їхнім сім'ям не виплачувати прострочені кредити в листопаді 2024 року. Тоді указ діяв за умови, якщо позику було взято до 1 грудня того ж року.
 
"У разі смерті військовослужбовця на фронті або через каліцтво, поранення, травму чи контузію, а також якщо він отримає інвалідність I групи, усі кредитні зобов'язання членів його сім'ї підлягають припиненню – незалежно від того, коли саме його призвали або він підписав контракт", – повідомили російські ЗМІ.
Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється