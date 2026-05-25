The Telegraph: путін допустив фатальний прорахунок у війні з Україною

25 травня 2026, 19:31
Навіть у разі припинення бойових дій росії буде складно відновити свій довоєнний геополітичний статус.

Британський історик, фахівець із російських студій Роберт Сервіс у колонці для The Telegraph заявив, що повномасштабна війна проти України стала стратегічним прорахунком путіна і поступово підриває основи його режиму.

На думку автора, в російській політичній традиції стабільність влади безпосередньо залежить від військових успіхів. Він нагадує, що поразки у великих війнах у минулому не раз ставали передумовою глибоких політичних криз у росії.

Сервіс зазначає, що затяжна війна проти України, навпаки, оголює слабкість кремлівської системи: втрати на фронті та економічний тиск руйнують образ "сильної держави". Додатковим фактором, за його словами, є зростаючі витрати на війну та посилення внутрішніх репресій.

Історик також звертає увагу на символічні наслідки конфлікту, зокрема скорочення використання сучасної військової техніки під час публічних заходів у росії та зростання ролі безпілотних загроз.

Водночас він визнає, що кремль зберігає певні зовнішні та внутрішні важелі впливу, зокрема завдяки міжнародній ситуації та контролю над інформаційним простором усередині країни.

Втім, Сервіс вважає, що навіть у разі припинення бойових дій росії буде складно відновити свій довоєнний геополітичний статус. На його думку, політична спадщина нинішнього періоду може надовго визначити ослаблення позицій кремля у світі.

Нагадаємо, що попри витрачені майже 3 мільярди доларів на пропаганду, рейтинг путіна в росії впав до найгіршого показника з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

