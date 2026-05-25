Хакери заявили про продаж даних 340 мільйонів користувачів OnlyFans

Зловмисники оголосили про продаж масштабної бази даних користувачів платформи OnlyFans, яка нібито містить близько 340 мільйонів записів. OnlyFans назвала ці твердження неправдивими.

Оголошення про продаж з'явилося на популярному форумі витоків даних. За словами авторів, база містить дані як творців контенту, так і підписників: імена користувачів, електронні адреси, дати реєстрації, кількість підписників, лайків, фото та відео, а також дані платіжних карток.

Дослідники Cybernews перевірили зразки з оголошення і виявили лише десять записів з ідентифікаційними даними користувачів. Зразки, ймовірно, датуються серпнем 2025 року, що може свідчити про використання старих або зібраних з різних джерел даних. За інформацією Hackread, автори оголошення і самі не стверджують, що безпосередньо зламали OnlyFans – базу нібито зібрано з попередніх витоків і публічних джерел.

"Виходячи лише з вибірки, ми не можемо підтвердити справжній розмір даних. Однак вибірка вказує на те, що особи, чиї дані були розкриті, можуть стати цілями фішингу", – пояснили фахівці.

Потенційний витік становить особливу загрозу для користувачів, які розраховували на анонімність. OnlyFans має понад 4,5 мільйона авторів контенту та близько 380 мільйонів користувачів. Навіть доступ лише до електронних адрес дозволяє зловмисникам зіставляти дані з різних платформ і створювати профілі для цілеспрямованих атак.