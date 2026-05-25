Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Хакери заявили про продаж даних 340 мільйонів користувачів OnlyFans

25 травня 2026, 16:35
Хакери заявили про продаж даних 340 мільйонів користувачів OnlyFans
База даних нібито містить імена користувачів, електронні адреси та дати реєстрації.

Зловмисники оголосили про продаж масштабної бази даних користувачів платформи OnlyFans, яка нібито містить близько 340 мільйонів записів. OnlyFans назвала ці твердження неправдивими.

Про це повідомляє Cybernews.

Оголошення про продаж з'явилося на популярному форумі витоків даних. За словами авторів, база містить дані як творців контенту, так і підписників: імена користувачів, електронні адреси, дати реєстрації, кількість підписників, лайків, фото та відео, а також дані платіжних карток.

Дослідники Cybernews перевірили зразки з оголошення і виявили лише десять записів з ідентифікаційними даними користувачів. Зразки, ймовірно, датуються серпнем 2025 року, що може свідчити про використання старих або зібраних з різних джерел даних. За інформацією Hackread, автори оголошення і самі не стверджують, що безпосередньо зламали OnlyFans – базу нібито зібрано з попередніх витоків і публічних джерел.

"Виходячи лише з вибірки, ми не можемо підтвердити справжній розмір даних. Однак вибірка вказує на те, що особи, чиї дані були розкриті, можуть стати цілями фішингу", – пояснили фахівці.

Потенційний витік становить особливу загрозу для користувачів, які розраховували на анонімність. OnlyFans має понад 4,5 мільйона авторів контенту та близько 380 мільйонів користувачів. Навіть доступ лише до електронних адрес дозволяє зловмисникам зіставляти дані з різних платформ і створювати профілі для цілеспрямованих атак.

хакериOnlyFans

Останні матеріали

Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється