Booking підтвердив витік даних користувачів через хакерську атаку

Хакери отримали доступ до бронювань і контактів користувачів.

Платформа для бронювання житла Booking.com зазнала витоку даних через "несанкціонований доступ третіх осіб". Компанія підтвердила, що частина інформації клієнтів могла бути скомпрометована. Йдеться про контактні дані та деталі бронювань, але не фінансову інформацію.

Про це повідомляє The Guardian.

У Booking.com заявили, що зафіксували "підозрілу активність", пов’язану з доступом сторонніх осіб до даних деяких користувачів. Після виявлення інциденту компанія вжила заходів для його стримування.

За даними компанії, постраждалі клієнти вже отримали сповіщення. У листах, одним з яких поділився користувач у соцмережі Reddit, зазначено, що зловмисники могли отримати доступ до "певної інформації про бронювання". Зокрема, це можуть бути імена, електронні адреси, номери телефонів, адреси та інші дані, які користувачі передавали під час бронювання.

У компанії не уточнили, скільки саме користувачів постраждало від хакерської атаки. Водночас представник Booking.com наголосив, що доступу до фінансової інформації не було. Дані платіжних карток, за їхніми словами, не були скомпрометовані.

Це не перший випадок кіберінцидентів для платформи. Як зазначає The Guardian, раніше компанія повідомляла про зростання онлайн-шахрайств, коли зловмисники виманюють платіжні дані під приводом підтвердження бронювання. Такі атаки дозволяють списувати значні суми з рахунків користувачів.