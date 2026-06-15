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Китай відреагував на удар по Києво-Печерській лаврі

15 червня 2026, 12:35
Китай відреагував на удар по Києво-Печерській лаврі
Фото: з вільного доступу
Лінь Цзянь також закликав "створити умови для політичного врегулювання конфлікту".
Китай відреагував на черговий масований обстріл російськими військовими столиці України й атаки на Києво-Печерську лавру, заявив про підтримку мирних переговорів та закликав "усі сторони" створити умови для політичного врегулювання конфлікту.
 
Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.
 
"У питанні "української кризи" позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою. Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи і закликає всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту", – наголосив дипломат.
 
Раніше європейські міністри закордонних справ засудили удар росії по Києво-Печерській лаврі, назвавши його воєнним злочином і доказом того, що росія не має жодних "червоних ліній".
війна в Україніросія окупантиКитай

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