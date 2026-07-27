Чорногорія скасовує безвіз для росіян заради інтеграції до ЄС

Нові правила є частиною виконання вимог ЄС на шляху країни до членства в блоці.

Чорногорія з 1 листопада 2026 року запровадить візовий режим для громадян росії.

Рішення є частиною повного узгодження візової політики країни з правилами Європейського Союзу, йдеться у заяві уряду Чорногорії.

Влада зазначила, що зміни були затверджені 23 липня. Відтепер із 1 листопада віза для в'їзду до Чорногорії буде обов'язковою для громадян держав, візовий режим яких раніше не відповідав політиці ЄС. До цього переліку увійшли бБілорусь, Китай, росія, Саудівська Аравія та Туреччина.

У Подгориці наголосили, що цей крок є однією з фінальних умов для закриття переговорного розділу 24 "Правосуддя, свобода та безпека" на шляху до вступу країни до Євросоюзу.

"Це підтверджує відданість нашої країни європейській інтеграції, а також створює умови для залучення близько 4 мільйонів євро в рамках Європейського плану зростання для Західних Балкан", – зазначили в уряді.

Водночас Міністерство закордонних справ Чорногорії працює над тим, щоб мінімізувати можливі незручності після запровадження нових правил. Зокрема, влада обіцяє зробити процедуру оформлення віз максимально простою та доступною для заявників.