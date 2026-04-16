Inditex повідомила про витік даних клієнтів Zara

У компанії запевнили, що персональні дані клієнтів і платіжна інформація не постраждали.

Власник Zara, іспанська компанія Inditex, повідомила про несанкціонований доступ до своїх баз даних. Інцидент стався через стороннього постачальника технологій і торкнувся інформації про транзакції клієнтів та комерційні відносини.

Про це повідомляє Bloomberg.

У компанії запевнили, що власні системи Inditex не постраждали, а витік не містив імен клієнтів, адрес, паролів або платіжних реквізитів. Операції залишаються безпечними для користувачів.

"Порушення пов'язане з інцидентом безпеки, який торкнувся колишнього постачальника технологій і вплинув на кілька компаній, що працюють на міжнародному рівні", — йдеться у заяві Inditex.

Компанія одразу застосувала протоколи безпеки та розпочала інформування відповідних регуляторних органів. Деталі щодо масштабу інциденту та кількості постраждалих записів не уточнюються.

Inditex є найбільшим у світі ритейлером одягу та володіє брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius та Oysho. Компанію заснував Амансіо Ортега у 1985 році, і вона традиційно розкриває мінімум інформації про свою діяльність.