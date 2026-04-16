Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Inditex повідомила про витік даних клієнтів Zara

16 квітня 2026, 12:59
Фото: tumblr.com
У компанії запевнили, що персональні дані клієнтів і платіжна інформація не постраждали.

Власник Zara, іспанська компанія Inditex, повідомила про несанкціонований доступ до своїх баз даних. Інцидент стався через стороннього постачальника технологій і торкнувся інформації про транзакції клієнтів та комерційні відносини.

Про це повідомляє Bloomberg.

У компанії запевнили, що власні системи Inditex не постраждали, а витік не містив імен клієнтів, адрес, паролів або платіжних реквізитів. Операції залишаються безпечними для користувачів.

"Порушення пов'язане з інцидентом безпеки, який торкнувся колишнього постачальника технологій і вплинув на кілька компаній, що працюють на міжнародному рівні", — йдеться у заяві Inditex.

Компанія одразу застосувала протоколи безпеки та розпочала інформування відповідних регуляторних органів. Деталі щодо масштабу інциденту та кількості постраждалих записів не уточнюються.

Inditex є найбільшим у світі ритейлером одягу та володіє брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius та Oysho. Компанію заснував Амансіо Ортега у 1985 році, і вона традиційно розкриває мінімум інформації про свою діяльність.

витік данихZaraInditex

Останні матеріали

Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 11:03
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Політика
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється