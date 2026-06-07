Бізнес масово залишає Кубу через крах економіки та тиск Трампа
07 червня 2026, 14:51
Фото: Getty Images
Готельні компанії-гіганти Iberostar і Meliá сказали, що відмовляються від управління щонайменше дюжиною кубинських готелів.
Міжнародні компанії залишають Кубу, що завдає чергового удару по економіці острова, яка руйнується. При цьому паралельно адміністрації Трампа посилюють тиск на Кубу.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Згідно із заявою центробанку Куби, починаючи з учорашнього дня, 6 червня, на острові були припинені операції з використанням карт Mastercard і Visa для іноземців.
Тим часом готельні компанії-гіганти Iberostar і Meliá сказали, що відмовляються від управління щонайменше дюжиною кубинських готелів. Канадська компанія Royalton Hotels & Resorts припинила свою діяльність після того, як зіткнулася з різким падінням туристичного потоку. Існує також невизначеність стосовно майбутнього Sherritt International, канадської гірничодобувної компанії, яка є одним з найважливіших іноземних інвесторів на Кубі.
Причому колишній гендиректор Sherritt був колись прозваний "улюбленим капіталістом" Фіделя Кастро. Але в травні компанія оголосила про припинення діяльності. Згідно з WSJ, масовий відтік мігрантів послідував за скасуванням рейсів кількох великих авіакомпаній через брак авіаційного палива.
Протягом десятиліть іноземні корпорації мирилися з ризиками роботи на Кубі, прагнучи закріпитися в туристичному і гірничодобувному секторах острова, і робили це попри тривале ембарго з боку США.
Також вони були одними з останніх залишків іноземних інвестицій в економіці, де домінувала комуністична держава. Ці компанії постачали Кубі вкрай необхідну тверду валюту та ділову експертизу.
Однак тепер багато хто дійшов висновку, що ризики перевищують вигоди, оскільки компанії стикаються як з поглибленням економічного колапсу, так і з адміністрацією Трампа, яка прагне посилити тиск на Гавану.