Бізнес масово залишає Кубу через крах економіки та тиск Трампа

Готельні компанії-гіганти Iberostar і Meliá сказали, що відмовляються від управління щонайменше дюжиною кубинських готелів.

Міжнародні компанії залишають Кубу, що завдає чергового удару по економіці острова, яка руйнується. При цьому паралельно адміністрації Трампа посилюють тиск на Кубу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно із заявою центробанку Куби, починаючи з учорашнього дня, 6 червня, на острові були припинені операції з використанням карт Mastercard і Visa для іноземців.

Тим часом готельні компанії-гіганти Iberostar і Meliá сказали, що відмовляються від управління щонайменше дюжиною кубинських готелів. Канадська компанія Royalton Hotels & Resorts припинила свою діяльність після того, як зіткнулася з різким падінням туристичного потоку. Існує також невизначеність стосовно майбутнього Sherritt International, канадської гірничодобувної компанії, яка є одним з найважливіших іноземних інвесторів на Кубі.