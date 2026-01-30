Трамп подав до суду на податкову службу США через витік даних до медіа
Президент США Дональд Трамп разом із двома синами подав позов проти Податкової служби США (IRS) та Міністерства фінансів. Родина звинувачує їх у витоку податкової декларації.
Про це повідомляє BBC.
Позивачами виступають Дональд Трамп, Дональд Трамп — молодший, Ерік Трамп і компанія Trump Organization. У позові йдеться про те, що відомства не змогли запобігти розголошенню особистих і бізнесових податкових даних колишнім підрядником IRS Чарльзом Літтлджоном.
Цей підрядник у 2023 році визнав провину у викраденні податкових даних Трампа та тисяч інших заможних американців, а у 2024-му його засудили до пʼяти років увʼязнення. У позові зазначено, що він «використав доступ до немаскованих податкових даних у власних політичних цілях», вважаючи себе вищим за закон.
За твердженням сім’ї Трампа, Літтлджон пішов на витік, бо вважав Трампа «небезпечним» і «загрозою для демократії», а оприлюднення інформації — необхідним з огляду на політичні норми.
У позові Трамп, його сини та Trump Organization заявляють, що витоки до The New York Times і ProPublica завдали їм серйозної репутаційної та фінансової шкоди, а також призвели до «публічного приниження». Вони стверджують, що публікації несправедливо зіпсували ділову репутацію компаній та подали їхній бізнес у хибному світлі.
Сімʼя Трампа наголошує, що IRS і Міністерство фінансів були зобовʼязані захищати податкову інформацію, але не вжили необхідних заходів. У позові також зазначено, що Трамп ще у 2017 році, перед початком першого президентського терміну, формально вийшов зі своєї компанії та сотень повʼязаних із нею структур.