Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Трамп подав до суду на податкову службу США через витік даних до медіа

30 січня 2026, 13:20
Позивачами виступають Дональд Трамп, Дональд Трамп — молодший, Ерік Трамп і компанія Trump Organization.

Президент США Дональд Трамп разом із двома синами подав позов проти Податкової служби США (IRS) та Міністерства фінансів. Родина звинувачує їх у витоку податкової декларації.

Про це повідомляє BBC.

Позивачами виступають Дональд Трамп, Дональд Трамп — молодший, Ерік Трамп і компанія Trump Organization. У позові йдеться про те, що відомства не змогли запобігти розголошенню особистих і бізнесових податкових даних колишнім підрядником IRS Чарльзом Літтлджоном.

Цей підрядник у 2023 році визнав провину у викраденні податкових даних Трампа та тисяч інших заможних американців, а у 2024-му його засудили до пʼяти років увʼязнення. У позові зазначено, що він «використав доступ до немаскованих податкових даних у власних політичних цілях», вважаючи себе вищим за закон.

За твердженням сім’ї Трампа, Літтлджон пішов на витік, бо вважав Трампа «небезпечним» і «загрозою для демократії», а оприлюднення інформації — необхідним з огляду на політичні норми.

У позові Трамп, його сини та Trump Organization заявляють, що витоки до The New York Times і ProPublica завдали їм серйозної репутаційної та фінансової шкоди, а також призвели до «публічного приниження». Вони стверджують, що публікації несправедливо зіпсували ділову репутацію компаній та подали їхній бізнес у хибному світлі.

Сімʼя Трампа наголошує, що IRS і Міністерство фінансів були зобовʼязані захищати податкову інформацію, але не вжили необхідних заходів. У позові також зазначено, що Трамп ще у 2017 році, перед початком першого президентського терміну, формально вийшов зі своєї компанії та сотень повʼязаних із нею структур.

СШАДональд Трампвитік даних

