США хочуть збудувати базу на Місяці за $20 млрд

Мета — залишитися там, кажуть у NASA.

Космічне агентство США NASA оголосило, що більше не планує розгортати космічну станцію на місячній орбіті. Натомість хочуть збудувати базу на самому Місяці.

Про це оголосив глава NASA Джаред Айзекман.

"Щоб повернути американців на Місяць, NASA переходить до ітеративного, орієнтованого на виконання підходу. Мета — не лише дістатися до Місяця, але й залишитися", — заявив він.

Під час презентації Айзекман заявив, що NASA зобов’язалася доправити космонавтів "назад на Місяць" до кінця терміну президентства Дональда Трампа, цитує Space. Білий дім опублікував у соцмережах: "Америка більше ніколи не відмовиться від Місяця". Окрім того, Айзекман вказав, що у США є "реальний геополітичний суперник, який кидає виклик американському лідерству на високих космічних просторах", маючи на увазі Китай.