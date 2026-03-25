Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США хочуть збудувати базу на Місяці за $20 млрд

25 березня 2026, 09:35
США хочуть збудувати базу на Місяці за $20 млрд
Фото: Укрінформ
Мета — залишитися там, кажуть у NASA.
Космічне агентство США NASA оголосило, що більше не планує розгортати космічну станцію на місячній орбіті. Натомість хочуть збудувати базу на самому Місяці.
 
Про це оголосив глава NASA Джаред Айзекман.
 
"Щоб повернути американців на Місяць, NASA переходить до ітеративного, орієнтованого на виконання підходу. Мета — не лише дістатися до Місяця, але й залишитися", — заявив він.
 
Під час презентації Айзекман заявив, що NASA зобов’язалася доправити космонавтів "назад на Місяць" до кінця терміну президентства Дональда Трампа, цитує Space. Білий дім опублікував у соцмережах: "Америка більше ніколи не відмовиться від Місяця". Окрім того, Айзекман вказав, що у США є "реальний геополітичний суперник, який кидає виклик американському лідерству на високих космічних просторах", маючи на увазі Китай.
 
Щоб забезпечити "сталу присутність людини на Місяці" США хочуть збудувати там базу. У це планують інвестувати 20 мільярдів доларів протягом наступних семи років. Айзекман також оголосив про низку змін у місячній програмі Artemis, зокрема мету відправити на Місяць більше роботизованих посадкових модулів та закласти основу для використання ядерної енергії на поверхні Місяця.
 
Окрім планів будівництва місячної бази, NASA також оголосила, що розробить абсолютно новий космічний корабель Space Reactor‑1 Freedom для досягнення Марса до 2028 року. Він буде призначений для розгортання "гелікоптерів" на планеті, подібних до Ingenuity.
 
"Мета зрозуміла: побудувати фундамент для міцної місячної бази та зробити наступний крок до Марса", — заявив Айзекман.

 

СШАмісяць

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється