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ПОЛІТИКА

У Польщі розслідують тисячі образливих дописів про доньку президента

05 червня 2026, 18:31
У Польщі розслідують тисячі образливих дописів про доньку президента
Фото: Getty Images
Слідчі аналізують близько 30 тисяч публікацій та направили запити до США і Китаю для встановлення особи авторів.

Прокуратура у Варшаві проводить розслідування щодо образливих дописів в інтернеті стосовно семирічної доньки президента Польщі Кароля Навроцького, Касі Навроцької.

Про це повідомляє RMF24.

Увага до дівчинки виникла під час вечора виборів президента у 2025 році, коли Кася жваво реагувала на події, надсилала присутнім повітряні поцілунки, танцювала та махала сердечками. Частина глядачів була в захваті від спонтанності дитини, однак інші публікували в мережі образливі та принизливі коментарі.

За словами речника Окружної прокуратури у Варшаві Пьотра Антоні Скіби, слідчі наразі ведуть два великі провадження, в рамках яких аналізується близько 30 тисяч дописів на різних інтернет-платформах. Раніше, у 2025 році, було порушено шість окремих проваджень щодо кожної соціальної мережі окремо.

Для встановлення особи авторів образливих дописів прокуратура направила запити про міжнародну правову допомогу до США, зокрема щодо даних власників акаунтів на Facebook та Instagram. Окремий запит надійшов до Китаю у зв'язку з контентом на TikTok. Це провадження призупинено, оскільки стосується надзвичайно тяжкого злочину, а саме публічного заклику до вчинення зґвалтування неповнолітньої.

Речник прокуратури підкреслив, що звинувачень досі нікому не висунуто, однак на підставі наявних фактів деякі автори дописів понесуть кримінальну відповідальність. Прокуратура не виключає подальших дій, спрямованих на захист інтересів дитини та протидію мові ненависті в інтернеті.

ПольщасоцмережіКароль Навроцький

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