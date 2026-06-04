Трамп призначить свого колишнього особистого адвоката генеральним прокурором США

Тодд Бланш виконував обов'язки глави Міністерства юстиції після відставки Пем Бонді.

Президент США Дональд Трамп планує призначити свого колишнього адвоката Тодда Бланша генеральним прокурором країни. Офіційне оголошення очікується в четвер, 4 червня.

Про це повідомляє FT.

"Ми зробимо його постійним генеральним прокурором", – заявив Трамп під час вечері в Білому домі в середу. Раніше він натякнув на це у подкасті New York Post: "Тодд дуже добре працює в Міністерстві юстиції".

Бланш виконував обов'язки генерального прокурора останні два місяці – після відставки Пем Бонді. За цей час він намагався продемонструвати лояльність до президента: під його керівництвом Міністерство юстиції висунуло звинувачення проти низки опонентів Трампа, зокрема колишнього директора ФБР Джеймса Комі та організації Southern Poverty Law Center.

Бланш – давній соратник президента: він захищав Трампа у трьох із чотирьох кримінальних справ до його повернення в Білий дім, а після призначення заступником генерального прокурора допомагав усувати прокурорів, які вели федеральні справи проти Трампа та підсудних у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Не все пройшло гладко: оголошений Міністерством юстиції фонд на $1,8 млрд для компенсації союзникам Трампа витрат на юридичний захист так і не був створений через спротив з боку республіканців у Конгресі.