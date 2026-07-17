МЗС України відреагувало на резолюцію польського Сейму щодо Волинської трагедії

У МЗС стверджують, що правда про минуле має встановлюватися виключно завдяки науковому підходу.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що розраховують на конструктивний діалог із польською стороною, після того як Сейм країни ухвалив резолюцію про вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.

Про це йдеться у заяві відомства.

У МЗС стверджують, що правда про минуле має встановлюватися виключно завдяки науковому підходу. Також додають, що Україна цінує Польщу як одного з найближчих союзників у війні.

"Біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом, спільним європейським майбутнім. Українська сторона продовжить дотримуватися паритетного підходу", – пишуть у МЗС.