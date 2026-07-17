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МЗС України відреагувало на резолюцію польського Сейму щодо Волинської трагедії

17 липня 2026, 18:51
МЗС України відреагувало на резолюцію польського Сейму щодо Волинської трагедії
Фото: unian.ua
У МЗС стверджують, що правда про минуле має встановлюватися виключно завдяки науковому підходу.
У Міністерстві закордонних справ заявили, що розраховують на конструктивний діалог із польською стороною, після того як Сейм країни ухвалив резолюцію про вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.
 
Про це йдеться у заяві відомства.
 
У МЗС стверджують, що правда про минуле має встановлюватися виключно завдяки науковому підходу. Також додають, що Україна цінує Польщу як одного з найближчих союзників у війні.
 
"Біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом, спільним європейським майбутнім. Українська сторона продовжить дотримуватися паритетного підходу", – пишуть у МЗС.
 
Дипломати закликали Польщу до взаємної поваги до політик національної памʼяті та прагматичного добросусідства. Водночас, як передає PAP, у документі, який ухвалив Сейм Польщі, наголошують на важливості пошуку останків, проведення ексгумацій та похованні загиблих. 
 
Як заявив польський депутат Тадеуш Самборський, ця діяльність несе більше не політичний, а універсальний та гуманітарний характери. Cамборський також вважає, що більшість загиблих у трагедії – жителі польських міст та селищ, яких "жорстоко вбивали "кати" з ОУН-УПА, СС "Галичина" та інших націоналістичних формувань". 

 

ПольщаМЗС

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