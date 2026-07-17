Україна відкриє всі архіви СБУ та розвідки щодо Волинської трагедії – Зеленський

Президент України також анонсував надання додаткової "суттєвої кількості" дозволів на пошукові ексгумаційні роботи.

Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України відкриють архіви щодо Волинської трагедії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він також анонсував надання додаткової "суттєвої кількості" дозволів на пошукові ексгумаційні роботи й розширення міжсуспільного діалогу України та Польщі. Крім того, президент заявив про збільшення фінансування Українського інституту національної пам’яті та анонсував зміни на дипломатичному напрямку. Володимир Зеленський повідомив, що ці рішення ухвалили за підсумками наради щодо політики на польському напрямку.

"Пріоритети очевидні: усім у Європі потрібні добросусідські, рівноправні й взаємовигідні відносини, які будуються на повазі. Польща підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і ми вдячні Польщі", – написав президент.

Нагадаємо, що 11 липня Навроцький закликав польський парламент заборонити червоно-чорний прапор УПА і порівняв його зі складником нацистської ідеології. Він зазначив, що поляки звинувачують у Волинській трагедії не всіх українців, а лише "бандерівську ідеологію, тих, хто вбивав, і хто знову відроджує червоно-чорний стяг у XXI сторіччі".

Цьому передував указ Володимира Зеленського надати Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення ухвалили для "відновлення історичних традицій національного війська".