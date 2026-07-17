Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна відкриє всі архіви СБУ та розвідки щодо Волинської трагедії – Зеленський

17 липня 2026, 20:53
Україна відкриє всі архіви СБУ та розвідки щодо Волинської трагедії – Зеленський
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент України також анонсував надання додаткової "суттєвої кількості" дозволів на пошукові ексгумаційні роботи.
Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України відкриють архіви щодо Волинської трагедії.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
 
Він також анонсував надання додаткової "суттєвої кількості" дозволів на пошукові ексгумаційні роботи й розширення міжсуспільного діалогу України та Польщі. Крім того, президент заявив про збільшення фінансування Українського інституту національної пам’яті та анонсував зміни на дипломатичному напрямку. Володимир Зеленський повідомив, що ці рішення ухвалили за підсумками наради щодо політики на польському напрямку. 
 
"Пріоритети очевидні: усім у Європі потрібні добросусідські, рівноправні й взаємовигідні відносини, які будуються на повазі. Польща підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і ми вдячні Польщі", – написав президент.
 
Нагадаємо, що 11 липня Навроцький закликав польський парламент заборонити червоно-чорний прапор УПА і порівняв його зі складником нацистської ідеології. Він зазначив, що поляки звинувачують у Волинській трагедії не всіх українців, а лише "бандерівську ідеологію, тих, хто вбивав, і хто знову відроджує червоно-чорний стяг у XXI сторіччі".
 
Цьому передував указ Володимира Зеленського надати Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення ухвалили для "відновлення історичних традицій національного війська".
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". "Цар Мідас навпаки", вихідці з КДБ та мафія. Частини 12 і 13 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 17 липня 2026, 13:45
Олігархія в дії: як корпорації домоглися зниження податків. Чи можна повернути демократії владу над великими грошима – Пол Круґман
Бізнес & Фінанси
Олігархія в дії: як корпорації домоглися зниження податків. Чи можна повернути демократії владу над великими грошима – Пол Круґман
Переклад iPress – 17 липня 2026, 11:58
Україна прискорює ракетно-дронові перегони. Як Patriot і удари по НПЗ змінюють війну на виснаження – Дональд Гілл
Технології
Україна прискорює ракетно-дронові перегони. Як Patriot і удари по НПЗ змінюють війну на виснаження – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 липня 2026, 08:13
Об'єднання Молдови з Румунією перестало бути політичною фантазією. Чи стане унія запасним шляхом до ЄС і НАТО – Елісон Мутлер
Політика
Об'єднання Молдови з Румунією перестало бути політичною фантазією. Чи стане унія запасним шляхом до ЄС і НАТО – Елісон Мутлер
Переклад iPress – 16 липня 2026, 12:19
Смерть Ліндсі Грема відкрила боротьбу за його місце в Сенаті. Хто стане новим союзником України у Південній Кароліні – Бенджамін Кук
Політика
Смерть Ліндсі Грема відкрила боротьбу за його місце в Сенаті. Хто стане новим союзником України у Південній Кароліні – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 липня 2026, 11:08
Мерц застеріг MAGA від втручання у вибори в Європі. Нова програма США посилила підозри щодо підтримки ультраправих – Politico
Політика
Мерц застеріг MAGA від втручання у вибори в Європі. Нова програма США посилила підозри щодо підтримки ультраправих – Politico
Переклад iPress – 16 липня 2026, 08:15
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Політика
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Переклад iPress – 15 липня 2026, 16:24
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Політика
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Переклад iPress – 15 липня 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється