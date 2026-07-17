В "Орєшніку" та "Іскандер-М" знайшли іноземні компоненти, датовані 2025 роком

У Зеленського розповіли про свіжі деталі зі США, Китаю та білорусі у нових ракетах рф.

Попри міжнародні санкції, росія не припиняє виготовляти нові ракети для ударів по Україні, використовуючи для цього іноземну та білоруську електроніку свіжого виробництва.

Про це уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів журналістам.

Останні дослідження уламків касетного "Іскандера-М" та "Орєшніка", якими росія вдарила 24 травня поблизу Білої Церкви, підтвердили наявність нових комплектуючих.

"До прикладу, у касетному "Іскандері-М" ми виявили компоненти виробництва США, Тайваню, Швейцарії, Японії, Китаю та білорусі. Причому частина цієї електроніки була виготовлена у 2024-2025 рр", – зазначив Власюк.