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В "Орєшніку" та "Іскандер-М" знайшли іноземні компоненти, датовані 2025 роком

17 липня 2026, 18:32
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Фото з відкритих джерел
У Зеленського розповіли про свіжі деталі зі США, Китаю та білорусі у нових ракетах рф.
Попри міжнародні санкції, росія не припиняє виготовляти нові ракети для ударів по Україні, використовуючи для цього іноземну та білоруську електроніку свіжого виробництва.
 
Про це уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів журналістам.
 
Останні дослідження уламків касетного "Іскандера-М" та "Орєшніка", якими росія вдарила 24 травня поблизу Білої Церкви, підтвердили наявність нових комплектуючих.
 
"До прикладу, у касетному "Іскандері-М" ми виявили компоненти виробництва США, Тайваню, Швейцарії, Японії, Китаю та білорусі. Причому частина цієї електроніки була виготовлена у 2024-2025 рр", – зазначив Власюк.
 
Він наголосив, що це доводить, що сучасні технології, хоч і під санкціями, продовжують надходити до російського військово-промислового комплексу. Водночас москва активно нарощує випуск зброї, спираючись на власну та білоруську компонентну базу. У дослідженій ракеті "Орєшнік" абсолютно всі ідентифіковані деталі були вироблені виключно російськими та білоруськими заводами.
 
"Особливо показовою є роль білоруських виробників, насамперед "Інтеграла" та заводу "Транзистор", продукція яких регулярно зустрічається в сучасних російських ракетах", – повідомив уповноважений президента.
 
Понад половина знайдених в "Орєшніку" деталей виготовлена у 2023-2024 роках, а деякі компоненти датовані 2025 роком. У касетному "Іскандері-М" також зафіксовано значну кількість компонентів 2024-2025 рр, зокрема білоруського виробництва.
 
"Це свідчить, що йдеться не про використання старих запасів, а про триваюче виробництво ракет із застосуванням нової електронної компонентної бази", – підкреслив Власюк.

 

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