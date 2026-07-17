Навроцький ветував закон, який дозволяв юридично оформити стосунки одностатевим парам

Закон мав дозволити одностатевим парам і тим, хто не прагне укладати шлюб, юридично оформити свої стосунки.

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон "Про статус близької особи та спільне проживання".

Про своє рішення Навроцький повідомив у зверненні в X.

Глава держави пояснив ветування тим, що закон нібито порушує Конституцію країни.

"Кожен громадянин заслуговує на повагу, безпеку та можливість вирішувати практичні життєві проблеми. Однак суперечка стосується фундаментальної структури прав. Отже, юридична основа шлюбу відтворюється, але під іншою назвою та без повного каталогу зобов'язань, що виникають зі шлюбу", – заявив Навроцький.