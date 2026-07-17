Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Навроцький ветував закон, який дозволяв юридично оформити стосунки одностатевим парам

17 липня 2026, 16:35
Навроцький ветував закон, який дозволяв юридично оформити стосунки одностатевим парам
Фото: Getty Images
Закон мав дозволити одностатевим парам і тим, хто не прагне укладати шлюб, юридично оформити свої стосунки.
Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон "Про статус близької особи та спільне проживання". 
 
Про своє рішення Навроцький повідомив у зверненні в X.
 
Глава держави пояснив ветування тим, що закон нібито порушує Конституцію країни.  
 
"Кожен громадянин заслуговує на повагу, безпеку та можливість вирішувати практичні життєві проблеми. Однак суперечка стосується фундаментальної структури прав. Отже, юридична основа шлюбу відтворюється, але під іншою назвою та без повного каталогу зобов'язань, що виникають зі шлюбу", – заявив Навроцький.
 
Зазначимо, що урядовий проєкт мав дозволити повнолітнім парам (незалежно від статі) укладати в нотаріуса договір про спільне проживання, щоб отримати статус "близької особи". 
 
Це дало б їм базові права: спільне оподаткування, доступ до медичної інформації партнера, звільнення від податку на спадщину та право на користування спільним майном. 

 

війна в Україніросія окупантиПольща

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". "Цар Мідас навпаки", вихідці з КДБ та мафія. Частини 12 і 13 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 17 липня 2026, 13:45
Олігархія в дії: як корпорації домоглися зниження податків. Чи можна повернути демократії владу над великими грошима – Пол Круґман
Бізнес & Фінанси
Олігархія в дії: як корпорації домоглися зниження податків. Чи можна повернути демократії владу над великими грошима – Пол Круґман
Переклад iPress – 17 липня 2026, 11:58
Україна прискорює ракетно-дронові перегони. Як Patriot і удари по НПЗ змінюють війну на виснаження – Дональд Гілл
Технології
Україна прискорює ракетно-дронові перегони. Як Patriot і удари по НПЗ змінюють війну на виснаження – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 липня 2026, 08:13
Об'єднання Молдови з Румунією перестало бути політичною фантазією. Чи стане унія запасним шляхом до ЄС і НАТО – Елісон Мутлер
Політика
Об'єднання Молдови з Румунією перестало бути політичною фантазією. Чи стане унія запасним шляхом до ЄС і НАТО – Елісон Мутлер
Переклад iPress – 16 липня 2026, 12:19
Смерть Ліндсі Грема відкрила боротьбу за його місце в Сенаті. Хто стане новим союзником України у Південній Кароліні – Бенджамін Кук
Політика
Смерть Ліндсі Грема відкрила боротьбу за його місце в Сенаті. Хто стане новим союзником України у Південній Кароліні – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 липня 2026, 11:08
Мерц застеріг MAGA від втручання у вибори в Європі. Нова програма США посилила підозри щодо підтримки ультраправих – Politico
Політика
Мерц застеріг MAGA від втручання у вибори в Європі. Нова програма США посилила підозри щодо підтримки ультраправих – Politico
Переклад iPress – 16 липня 2026, 08:15
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Політика
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Переклад iPress – 15 липня 2026, 16:24
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Політика
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Переклад iPress – 15 липня 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється