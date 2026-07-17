У ЄС закликали припинити видачу туристичних віз росіянам

Обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території ЄС, а не залишатися просто рекомендаціями.

Зростання видачі туристичних віз громадянам росії є абсолютно неприйнятним, поки в Україні триває війна. Обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території ЄС, а не залишатися просто рекомендаціями.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, повідомляє ERR.

Заяву про необхідність посилити візову політику щодо громадян рф міністр озвучив на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Дубліні. За його словами, це питання стосується не лише безпеки, а й базових цінностей Європи. Очільник естонського МВС погодився з єврокомісаром Магнусом Бруннером щодо неприпустимості нинішньої ситуації з туризмом росіян.