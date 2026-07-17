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У ЄС закликали припинити видачу туристичних віз росіянам

17 липня 2026, 17:57
У ЄС закликали припинити видачу туристичних віз росіянам
Фото: Укрінформ
Обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території ЄС, а не залишатися просто рекомендаціями.
Зростання видачі туристичних віз громадянам росії є абсолютно неприйнятним, поки в Україні триває війна. Обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території ЄС, а не залишатися просто рекомендаціями.
 
Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, повідомляє ERR.
 
Заяву про необхідність посилити візову політику щодо громадян рф міністр озвучив на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Дубліні. За його словами, це питання стосується не лише безпеки, а й базових цінностей Європи. Очільник естонського МВС погодився з єврокомісаром Магнусом Бруннером щодо неприпустимості нинішньої ситуації з туризмом росіян.
 
"Поки звичайні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати і займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося", – наголосив Ігор Таро.
 
Він підкреслив, що чинні необов'язкові рекомендації щодо видачі віз не дали бажаного ефекту, адже "необов'язкові заходи означають необов'язкові результати".
 
Таллінн наполягає на впровадженні більш гнучкої системи обмежень. Зокрема, пропонується закрити в'їзд для окремих категорій громадян росії:
 
  • дипломатів та власників службових паспортів;
  • колишніх і чинних учасників війни проти України;
  • релігійних діячів, які підтримують російську агресію.
 
Крім того, Естонія ініціювала включення російських військових, які воювали проти України, до Шенгенського списку осіб, яким заборонено в'їзд. Цю ідею вже підтримали Латвія, Литва та Чехія, а Фінляндія, Швеція, Норвегія та Німеччина надали позитивну оцінку. Міністр впевнений, що таким особам потрібно обмежувати не лише візи, а й посвідки на проживання в ЄС.

 

ЄСРосіятуризм

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