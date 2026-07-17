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Німеччина візьме участь у французьких навчаннях з ядерного стримування

17 липня 2026, 17:31
Німеччина візьме участь у французьких навчаннях з ядерного стримування
Фото: з вільного доступу
Мерц наголосив на поглибленні оборонної співпраці між двома країнами.
Німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях.
 
Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Le Figaro.
 
Німецький лідер оголосив про це за підсумками франко-німецького засідання ради міністрів, яке відбулося в Брюлі, поблизу Кельна, на заході Німеччини.
 
"Німеччина та Франція поглиблюють співпрацю в галузі оборони. Ми зміцнюємо європейське стримування. Вже цього року ми візьмемо участь у ядерних навчаннях збройних сил Франції", – заявив німецький канцлер.
 
16 липня Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.
Німеччинаядерні навчанняФранція

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