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У Німеччині затримали молдованина за шпигунство з допомогою дрона

17 липня 2026, 16:53
У Німеччині затримали молдованина за шпигунство з допомогою дрона
Фото: з вільного доступу
Наразі підозрюваний перебуває під вартою в Баварії.
У Німеччині взяли під варту 37-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у використанні безпілотника для збору інформації біля підприємства оборонної промисловості.
 
Про це йдеться у публікації видання Spiegel.
 
За даними слідства, увечері в середу дрон з'явився в районі території німецької оборонної компанії. Назву підприємства правоохоронці не розголошують.
 
Після повідомлень від місцевих жителів поліцейські того ж вечора затримали ймовірного оператора безпілотника неподалік місця події.
 
За версією слідства, підозрюваний керував дроном, щоб зняти кадри, які мають значення для національної оборони Німеччини.
 
Прокуратура вважає, що чоловік мав намір передати отримані матеріали іноземній структурі або забороненій організації. Наразі підозрюваний перебуває під вартою в Баварії.
Німеччинашпигунство

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