Втрати росії на фронті різко зросли – розвідка Естонії
17 липня 2026, 16:09
Фото: з вільного доступу
ЗСУ знищують дедалі більше живої сили ворога.
За останні сім днів втрати російських військ на фронті помітно збільшилися. Якщо попереднього тижня ворог в середньому втрачав 1100 військових убитими та пораненими за добу, то цього тижня – вже 1400.
Про це розповів очільник розвідувального центру Сил оборони Естоії, полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.
Естонські розвідники зафіксували, що найгарячішими ділянками фронту наразі є:
- Костянтинівський напрямок;
- Покровський напрямок;
- Лиманський напрямок.
Хоча ворог продовжує запевняти, що росіяни повністю окупували Костянтинівку, ці заяви не відповідають дійсності. Ківісельг також підтвердив, що в районі Олександрівки Сили оборони України продовжують успішно відтісняти російських військових. За його словами, на тлі успішних операцій ЗСУ ворожы війська змушені перекидати резерви туди, де ситуація для них стрімко погіршується.
У розвідці Естонії прогнозують: в майбутньому Україна матиме всі шанси послабити здатність ворога швидко реагувати на зміни тактичної ситуації на окремих ділянках фронту. Окрім того, Ківісельг повідомив, що в росії продовжує загострюватися паливна криза. кремль запевняє росіян, що цю проблему незабаром буде вирішено, однак це малоймовірно.
"Потрібно зауважити, що шкода, якої завдає Україна, справді масштабна, і її наслідки будуть відчутними ще досить тривалий час", – заявив естонський полковник.