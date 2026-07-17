За останні сім днів втрати російських військ на фронті помітно збільшилися. Якщо попереднього тижня ворог в середньому втрачав 1100 військових убитими та пораненими за добу, то цього тижня – вже 1400.

Естонські розвідники зафіксували, що найгарячішими ділянками фронту наразі є:

Хоча ворог продовжує запевняти, що росіяни повністю окупували Костянтинівку, ці заяви не відповідають дійсності. Ківісельг також підтвердив, що в районі Олександрівки Сили оборони України продовжують успішно відтісняти російських військових. За його словами, на тлі успішних операцій ЗСУ ворожы війська змушені перекидати резерви туди, де ситуація для них стрімко погіршується.

У розвідці Естонії прогнозують: в майбутньому Україна матиме всі шанси послабити здатність ворога швидко реагувати на зміни тактичної ситуації на окремих ділянках фронту. Окрім того, Ківісельг повідомив, що в росії продовжує загострюватися паливна криза. кремль запевняє росіян, що цю проблему незабаром буде вирішено, однак це малоймовірно.

"Потрібно зауважити, що шкода, якої завдає Україна, справді масштабна, і її наслідки будуть відчутними ще досить тривалий час", – заявив естонський полковник.