Посольство США в Україні очолила дипломатка з понад 30-річним стажем

Аудкірк займалася питаннями стратегічної конкуренції між провідними державами, енергетичної безпеки, протидії фінансуванню загроз та введення економічних санкцій.

Кар’єрна дипломатка, представниця вищого корпусу дипломатичної служби США Сандра Аудкірк стала новою тимчасовою повіреною у справах США в Україні.

Про це повідомляється на сайті посольства США в Україні.

Зазначається, що Аудкірк понад 30 років представляє інтереси США в різних країнах світу. З 2024 року вона працювала в Міністерстві оборони США, де спочатку обіймала посаду заступниці директора Європейського центру досліджень у сфері безпеки імені Джорджа К. Маршалла, а потім стала цивільним заступником і радником з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.

Також у 2021–2024 роках Аудкірк очолювала Американський інститут на Тайвані. Працюючи у Вашингтоні, вона обіймала посади у відділі у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону, відділі енергетичних ресурсів, а також у відділі економічних та ділових питань. Крім того, Аудкірк займалася питаннями стратегічної конкуренції між провідними державами, енергетичної безпеки, протидії фінансуванню загроз та введення економічних санкцій.