Екстремальна спека завдала нищівного удару виноградникам у Європі – WSJ

Витрати виноробів також зростають через зниження рівня води в Рейні.

Європейська економіка страждає через надмірну спеку. Поки стовпчики термометрів встановлюють нові рекорди, винороби підраховують збитки.

Про це пише The Wall Street Journal.

Сім'я Тільберта Неглера вже шість поколінь займається виробництвом рислінгу на своєму винограднику, розташованому на схилах ущелини Рейну в західній Німеччині. За його словами, зараз спека загрожує врожаю винограду та призводить до зростання витрат на врожай 2026 року.

"Ми очікуємо зниження обсягів виробництва вина цього сезону через меншу кількість опадів, а збір врожаю розпочнеться на тиждень раніше, ніж планувалося", – сказав Неглер.