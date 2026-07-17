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Угорщина заблокувала подальші переговори про вступ України до ЄС

17 липня 2026, 21:55
Угорщина заблокувала подальші переговори про вступ України до ЄС
Фото: Getty Images
При цьому Будапешт підтримав третій кластер для Молдови.
Угорщина під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення заблокувала початок процедури відкриття переговорних кластерів №2 та №3 для України. Водночас Будапешт погодився на відкриття кластера №3 для Молдови, однак ця пропозиція не отримала підтримки більшості держав-членів Євросоюзу. У результаті жодного рішення ухвалено не було.
 
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на власні джерела в ЄС.
 
Як йдеться у публікації, під час засідання 17 липня учасники мали затвердити результати скринінгу переговорних кластерів 2 і 3 для України та Молдови. Наступним кроком мало стати направлення обом країнам офіційних листів із проханням надати свої переговорні позиції щодо відповідних кластерів.
 
За словами співрозмовника видання, саме позиція Угорщини стала головною перешкодою для просування процесу. Видання зазначає, що угорська сторона не підтримала відкриття кластера №3 для України, через що фактично було заблоковано просування переговорного процесу не лише для Києва, а й для Кишинева. Причиною стало те, що низка держав-членів ЄС виступила проти розділення України та Молдови на шляху до переговорів про вступ.
 
Як повідомляє "Європейська правда", представники кількох країн наполягли на спільному розгляді питання щодо обох держав, тому компромісного рішення досягти не вдалося. Через відсутність консенсусу учасники засідання вирішили відкласти розгляд питання.
 
"У результаті, через відсутність консенсусу, було вирішено повернутися до питання затвердження результатів скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови на наступному засіданні COELA у середу, 22 липня", – йдеться у матеріалі.
 
Засідання 22 липня стане останнім для Робочої групи Ради ЄС з питань розширення перед літньою перервою. Після цього робота експертів із питань розширення відновиться лише восени – наступна зустріч у Брюсселі запланована на 1 вересня. Таким чином, якщо державам-членам не вдасться досягти згоди 22 липня, подальший розгляд питання про відкриття нових переговорних кластерів для України та Молдови буде відкладений щонайменше до початку осені.
 
При цьому "Європейська правда" не уточнює, з яких причин Угорщина заблокувала процес.

 

Угорщинавступ в ЄС

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