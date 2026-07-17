Угорщина заблокувала подальші переговори про вступ України до ЄС

При цьому Будапешт підтримав третій кластер для Молдови.

Угорщина під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення заблокувала початок процедури відкриття переговорних кластерів №2 та №3 для України. Водночас Будапешт погодився на відкриття кластера №3 для Молдови, однак ця пропозиція не отримала підтримки більшості держав-членів Євросоюзу. У результаті жодного рішення ухвалено не було.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на власні джерела в ЄС.

Як йдеться у публікації, під час засідання 17 липня учасники мали затвердити результати скринінгу переговорних кластерів 2 і 3 для України та Молдови. Наступним кроком мало стати направлення обом країнам офіційних листів із проханням надати свої переговорні позиції щодо відповідних кластерів.

За словами співрозмовника видання, саме позиція Угорщини стала головною перешкодою для просування процесу. Видання зазначає, що угорська сторона не підтримала відкриття кластера №3 для України, через що фактично було заблоковано просування переговорного процесу не лише для Києва, а й для Кишинева. Причиною стало те, що низка держав-членів ЄС виступила проти розділення України та Молдови на шляху до переговорів про вступ.