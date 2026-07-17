ЄС залучить Україну до нової програми підтримки оборонних стартапів

У межах програми також створять спеціальний механізм, завдяки якому зброя чи технології, розроблені в її рамках, одразу стануть доступними для ЗСУ.

До нової інвестиційної програми оборонних інновацій (AGILE) Європейського союзу на €115 мільйонів залучать Україну.

Про це повідомляє видання Бабель з посиланням на власні джерела у Європарламенті.

Відомо, що це передбачено на основі Угоди про асоціацію з ЄС і за участь Київ не сплачуватиме жодних внесків.

"У межах програми також створять спеціальний механізм RAZOM (Rapid AGILE-to-ZSU Onboarding Mechanism). Завдяки йому будь-яка зброя чи технологія, яку профінансують у межах AGILE і сертифікує Єврокомісія, одразу стане доступною для ЗСУ. Закупівлі для ЗСУ фінансуватимуть коштом кредиту ЄС на €60 мільярдів", – йдеться в повідомленні.