ЄС залучить Україну до нової програми підтримки оборонних стартапів
17 липня 2026, 20:35
У межах програми також створять спеціальний механізм, завдяки якому зброя чи технології, розроблені в її рамках, одразу стануть доступними для ЗСУ.
До нової інвестиційної програми оборонних інновацій (AGILE) Європейського союзу на €115 мільйонів залучать Україну.
Про це повідомляє видання Бабель з посиланням на власні джерела у Європарламенті.
Відомо, що це передбачено на основі Угоди про асоціацію з ЄС і за участь Київ не сплачуватиме жодних внесків.
"У межах програми також створять спеціальний механізм RAZOM (Rapid AGILE-to-ZSU Onboarding Mechanism). Завдяки йому будь-яка зброя чи технологія, яку профінансують у межах AGILE і сертифікує Єврокомісія, одразу стане доступною для ЗСУ. Закупівлі для ЗСУ фінансуватимуть коштом кредиту ЄС на €60 мільярдів", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що програма AGILE орієнтована на малий і середній бізне00, зокрема на стартапи та компанії, які масштабуються. Серед пріоритетних напрямків – штучний інтелект, дрони, робототехніка, квантові технології та кібербезпека.
Також відомо, що Євросоюз може покривати до 100% прийнятних витрат на проєкти.Скорочений термін ухвалення грантів – чотири місяці замість року. А готові технології потраплятимуть до Сил оборони впродовж 1-3 років, зазначає медіа, посилаючись на документ угоди, яку ще мають формально схвалити Рада ЄС та Європарламент. В процесі роботи розробники матимуть доступ до випробувальних полігонів, сертифікації та ресурсів великих оборонних замовників.
Програму AGILE Єврокомісія анонсувала у березні цього року.
“Війна росії проти України показала, що успіх на полі бою тепер залежить від коротких інноваційних циклів; здатності розробляти, тестувати, впроваджувати нові технології та економічно ефективні рішення за тижні або місяці, а не роки. AGILE розроблена для стартапів і новаторів, які рухаються з високою швидкістю”, – йдеться в повідомленні.
Програма має запрацювати з початку 2027 року.