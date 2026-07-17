Китай відповів Трампу на звинувачення у втручанні у вибори США

У посольстві КНР заявили, що країна ніколи не втручалася у внутрішні справи інших держав.

Посольство Китаю у США спростувало звинувачення президента Дональда Трампа щодо нібито втручання Пекіна в американські президентські вибори 2020 року.

Про це повідомляє телеканал CNN.

"Китай завжди дотримувався принципу невтручання у внутрішні справи інших країн. Вибори в США є внутрішньою справою США, а їхній результат визначається голосами американського народу", – заявив представник китайського дипломатичного відомства.

У посольстві також наголосили, що Китай "ніколи не втручався і ніколи не втручатиметься" у президентські вибори Сполучених Штатів.

Видання зазначає, що Пекін і раніше заперечував звинувачення у політичному втручанні з боку західних держав, зокрема США, Великої Британії, Канади та Австралії.

Раніше Дональд Трамп у зверненні до американців заявив, що представники розвідки нібито приховували від нього інформацію про можливе втручання Китаю у вибори 2020 року. Він повідомив про намір оприлюднити документи, які, за його словами, мають підтвердити вразливість виборчої системи США.

Трамп також звинуватив Пекін у спробах впливати на виборчий процес, зокрема через отримання даних виборців та інформаційні кампанії проти нього.

Водночас американські розвідувальні структури раніше заявляли, що не мають підтверджень масштабного втручання Китаю у вибори 2020 року.