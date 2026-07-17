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The Economist: росія втрачає контроль над Кримом через удари України

17 липня 2026, 10:59
The Economist: росія втрачає контроль над Кримом через удари України
Під ударами опиняються ключові об’єкти півострова — від аеродромів і нафтосховищ до транспортних шляхів.

росія поступово втрачає можливість повноцінно контролювати тимчасово окупований Крим через масштабну кампанію українських ударів по стратегічних об’єктах. 

Про це пише The Economist.

За даними видання, Україна посилила атаки на військову та логістичну інфраструктуру півострова, який із 2014 року москва використовує як важливий плацдарм для ведення війни.

Українські безпілотники уражають електропідстанції, мости, нафтосховища, аеродроми, а також створюють проблеми для транспортного сполучення між Кримом і територією росії, зокрема блокуючи дороги, залізничні маршрути та морські шляхи.

За оцінками організації ACLED, яка відстежує збройні конфлікти, від 2022 року в Криму зафіксували 692 атаки. Більш як половина з них припала на останній рік, а приблизно п’ята частина всіх ударів сталася лише з червня.

Лише у червні ACLED зафіксувала понад 100 атак українських сил углиб території росії – це стало найвищим місячним показником. Водночас російська влада заявляла про перехоплення сотень безпілотників, однак відеоматеріали свідчать, що частина дронів досягала своїх цілей.

Ураження нафтопереробних підприємств та паливної інфраструктури також завдає удару по російських доходах від експорту енергоносіїв і посилює проблеми з дефіцитом пального всередині країни.

The Economist зазначає, що українська кампанія спрямована на повну логістичну ізоляцію Криму – на суші, у морі та в повітрі. У разі успіху це може посилити позиції Києва під час майбутніх переговорів.

Видання також звертає увагу на роль українських безпілотних технологій та підтримку з боку американської розвідки. Водночас після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони залишається питання, чи буде продовжено курс на масове застосування дронів.

За оцінкою The Economist, із лютого 2022 року до середини липня 2026 року втрати російської армії становлять від 367 до 602 тисяч військових. Аналітики CSIS оцінюють, що рф щомісяця набирає близько 27 тисяч військовослужбовців, але втрачає приблизно 30 тисяч.

 
РосіявійнаКрим

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