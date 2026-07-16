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Трамп розглядає нові військові кроки проти Ірану – WSJ

16 липня 2026, 17:53
Трамп розглядає нові військові кроки проти Ірану – WSJ
Фото: Great again
Адміністрація США обговорює посилення тиску на Тегеран через суперечки навколо ядерної програми Ірану та безпеки судноплавства.

Президент США Дональд Трамп після кількох днів консультацій із радниками розглядає можливість розширення військової операції проти Ірану. 

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

Серед варіантів, які вивчає американська адміністрація, – нові авіаудари по об'єктах, пов'язаних із ядерною програмою Ірану, а також можливе розміщення військових сил на островах поблизу Ормузької протоки.

За даними видання, під час наради у Ситуаційному центрі Білого дому обговорювалися можливі дії щодо територій поблизу протоки, зокрема острова Харг. На ньому розташований великий нафтовий термінал, через який проходить значна частина експорту іранської нафти та нафтопродуктів.

Обговорення нових сценаріїв активізувалося через загострення дипломатичних відносин між Вашингтоном і Тегераном. Сторони раніше намагалися досягти ширшої угоди щодо ядерної програми Ірану та безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, однак переговори зайшли в глухий кут.

За інформацією джерел видання, Трамп доручив підготувати жорсткіші варіанти дій, які могли б змусити Іран припинити атаки на торговельні судна або погодитися на поступки.

Водночас американські посадовці заявляють, що президент не прагне розпочинати масштабну наземну операцію. Раніше Трамп уже відмовлявся від частини публічних погроз щодо можливого військового втручання.

Серед інших сценаріїв, які розглядалися, – розширення списку цілей для авіаударів, зокрема енергетичних об'єктів, а також можливий удар по тунельному комплексу в горі Пікакс, який США пов'язують із ядерною програмою Ірану.

За даними The Wall Street Journal, можлива наземна операція США проти Ірану стала б одним із найнебезпечніших етапів нинішнього протистояння та могла б суттєво розширити участь Вашингтона у близькосхідній кризі.

 Днямя стало відомо, що Іран готується заблокувати шлях до Червоного моря для тиску на Захід.

 
ІранСШАДональд Трамп

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