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США переходять на дешеві крилаті ракети, які можна закуповувати тисячами

16 липня 2026, 11:11
США переходять на дешеві крилаті ракети, які можна закуповувати тисячами
Фото: UNSPLASH
Протягом п’яти років буде закуплено 28 000 ракет від усіх постачальників.
Військово-повітряні сили США роблять ставку на дешеві крилаті ракети, які можна закуповувати тисячами. У Пентагоні вважають, що така недорога зброя зможе виконувати завдання, які раніше виконувалися набагато дорожчими боєприпасами.
 
Про це пише Defense News.
 
Пентагон уклав угоди з трьома компаніями – Anduril щодо ракети Barracuda-500, CoAspire щодо "швидко адаптованої доступної крилатої ракети" та Zone 5 Technologies щодо ракети Rusty Dagger.
 
Ракети класу "повітря-поверхня" великої дальності коштують понад 1,3 мільйона доларів за штуку. Водночас ВПС США хочуть придбати нові ракети за значно нижчу ціну – близько 218 000 доларів за ракету. Угоди укладено в рамках програми ВПС США "Сімейство доступних масових ракет" (FAMM). Вона включає варіант, що використовується винищувачами та бомбардувальниками (FAMM-L), і варіант, який скидається з транспортних літаків (FAMM-P); обидва варіанти мають дальність дії від 250 до 500 миль.
 
Компанія Anduril заявила, що її рамкова угода розрахована на сім років, а поставки розпочнуться у 2027 році. За даними компанії, ВПС мають намір закуповувати до 8000 снарядів FAMM на рік обох варіантів у всіх конкуруючих постачальників.
 
Згідно з бюджетними прогнозами, протягом п’яти років буде закуплено 28 000 ракет від усіх постачальників на суму 12,6 мільярда доларів, при цьому в останній рік буде закуплено 7 990 ракет.
 

 

СШАракетивійна в Україніросія окупанти

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