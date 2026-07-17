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Іран атакував дві країни Перської затоки

17 липня 2026, 08:52
Іран атакував дві країни Перської затоки
Фото: DW
Після іранських ударів у Бахрейні та Кувейті ввели надзвичайні заходи безпеки, а військові розпочали відбиття повітряної атаки.

Іран здійснив ракетні удари та атаки безпілотниками по Бахрейну і Кувейту, після чого обидві країни активували системи протиповітряної оборони та закликали населення дотримуватися заходів безпеки.

Про це повідомляє турецький інформаційний телеканал TRT Haber.

У Бахрейні через загрозу нових ударів оголосили повітряну тривогу. Міністерство внутрішніх справ закликало жителів зберігати спокій, негайно пройти до найближчих укриттів і стежити за офіційними повідомленнями.

У Кувейті Збройні сили повідомили про приведення в бойову готовність систем ППО після ракетних і дронових атак з боку Ірану. Військові зазначили, що звуки вибухів, які чують мешканці країни, пов'язані з роботою засобів протиповітряної оборони, які відбивають повітряні атаки.

Громадян також закликали виконувати всі рекомендації компетентних органів безпеки.

Раніше Іран пригрозив новою кризою для світової торгівлі через Баб-ель-Мандебську протоку.

 
Іранатаки

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