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Іран пригрозив новою кризою для світової торгівлі через Баб-ель-Мандебську протоку

16 липня 2026, 19:56
Іран пригрозив новою кризою для світової торгівлі через Баб-ель-Мандебську протоку
Фото: DW
У разі ударів США по енергетичних об’єктах Тегеран може залучити хуситів для атак на судноплавство у Червоному морі.

Іран звернувся до єменського угруповання хуситів із проханням підготуватися до можливого блокування Баб-ель-Мандебської протоки у Червоному морі.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, близькі до хуситів.

За інформацією співрозмовника агентства, угруповання вже підготувало ракети та безпілотники поблизу протоки, яка є одним із найважливіших маршрутів для світової торгівлі та перевезення енергоносіїв.

Джерела стверджують, що представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), які перебувають у Ємені, можуть контролювати рішення щодо моменту можливого перекриття протоки.

Баб-ель-Мандебська протока з'єднує Червоне море з Аденською затокою та є важливим шляхом для танкерів, що перевозять нафту та інші енергоресурси.

Можлива загроза цьому маршруту може посилити глобальну енергетичну кризу на тлі напруження навколо Ормузької протоки, яку Іран уже намагався заблокувати.

Раніше американські військові заявляли, що Іран атакував кілька торговельних суден, унаслідок чого загинули або отримали поранення члени екіпажів.

У ніч проти 13 липня США за наказом президента Дональда Трампа завдали нової серії ударів по Ірану, щоб послабити його можливості атакувати цивільне судноплавство в Ормузькій протоці. У відповідь Тегеран завдав ударів по американських військових базах у країнах Перської затоки.

Крім того, ми писали, що Іран готується заблокувати шлях до Червоного моря для тиску на Захід.

 
Іран

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